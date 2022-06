Uszkodzili kilkanaście zaparkowanych samochodów. Widziałeś to? Zgłoś się

Śledczy z Włocławka prowadzą postępowanie dotyczące uszkodzenia kilkunastu aut zaparkowanych na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Apelują o zgłaszanie się świadków. Jak dotąd zarzuty w tej sprawie usłyszała jedna z zatrzymanych osób.

We wtorek nad ranem policjanci zatrzymali do wyjaśnienia sześć osób, które - jak wynikało ze zgłoszenia - mogły mieć związek z uszkodzeniami pojazdów. Wśród zatrzymanych były trzy osoby nieletnie - 15-latkowie oraz 18-latek i dwóch 17-latków. - Mundurowi sprawdzili trzeźwość zatrzymanych i ustalili, że najstarszy z nich miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Pod wpływem alkoholu było też dwoje nieletnich – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do uszkodzenia kilkunastu aut różnych marek, które stały na osiedlowych parkingach. Samochody miały wgniecenia i zarysowania karoserii, uszkodzone szyby i lusterka. - Jak dotąd zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów uszkodzenia aut 18-latkowi. To jednak nie koniec sprawy. Śledczy nadal nad nią pracują, zbierają dalsze dowody i ustalają rolę poszczególnych osób w dokonaniu powyższych uszkodzeń. Materiały dotyczące 15-latków przekazane zostaną do sądu dla nieletnich – informuje nadkomisarz.Policjanci zwracają się z apelem do świadków, aby zgłaszali się do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25. Można też kontaktować się telefonicznie z wydziałem do walki z przestępczością przeciwko mieniu – tel. 47 753 5603 lub końcówka 5604.