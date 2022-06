Sejmowe Koło Polskie Sprawy bez posła Szramki. „Liczyłem, że będzie inaczej”

Poseł Paweł Szramka z Brodnicy poinformował w środę, że zrezygnował z członkostwa w Kole Polskie Sprawy. Ogłosił, że zostanie posłem niezrzeszonym.

– Liczyłem, że potoczy się to zupełnie inaczej – napisał poseł na Twitterze i załączył skan pisma, w którym informuje o rezygnacji.Szramka ogłosił swoją decyzję po tym, jak premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd doszedł do porozumienia z kołem Polskie Sprawy. Agnieszka Ścigaj w randze ministra ma zająć się w rządzie integracją społeczną – w tym falą uchodźców z Ukrainy.Koło Polskie Sprawy liczyło do tej pory czterech posłów – w jego skład wchodzili, oprócz Szramki i Agnieszki Ścigaj, Andrzej Sośnierz i Zbigniew Girzyński.