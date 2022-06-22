2022-06-22, 12:40 Redakcja
Літній курс польської мови для українців. UKW Бидгоща запрошує вас
Літній курс польської мови для українців, котрі хочуть навчатись у Вищих Учбових Закладах в Бидгощі організовує Університет Казимира Великого. В безплатних лекціях можуть брати участь особи записані до ВУЗів І або ІІ ступеня.
Міністерство Закордонних Справ Речі Посполитої Польщі прокоментувало інформацію, котра останнім часом зявляється в інтернеті, начебто Українці віком від 18 до 60 років були депортовані з Польщі до України. Це неправда, так званий fake news — попереджає речник міністерства.
Пунктом першої допомоги для прибулих до куявсько-поморського воєводства є садиба Куявсько-поморського Українського Дому, на вулиці Єзуітській 5, неподалік Адміністрації Міста і Старого Ринку. Там можна отримати інформацію щодо помешкань, юридичних та адміністративних правил, щодо лікування та інших важливих справ. Телефон 667 467 150.
Переклад Ірени Станчик