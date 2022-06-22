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2022-06-22, 12:40 Redakcja

Літній курс польської мови для українців. UKW Бидгоща запрошує вас

UKW у Бидгощі запрошує українців на літні курси польської / фото Архіви
UKW у Бидгощі запрошує українців на літні курси польської / фото Архіви
Літній курс польської мови для українців, котрі хочуть навчатись у Вищих Учбових Закладах в Бидгощі організовує Університет Казимира Великого. В безплатних лекціях можуть брати участь особи записані до ВУЗів І або ІІ ступеня.

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Курс триватиме 120 годин від 4 липня до 16 вересня. Учасники, котрі візьмуть участь у принаймні 75% занять і здадуть кінцевий екзамен, отримають сертифікат що посвідчує рівень знання польської мови, що дозволяє розпочати навчання у вищому учбовому закладі. Заняття будуть відбуватися в другій половині дня, в Центрі Навчання Польської Мови для Іноземців при Університеті Казимира Великого на вулиці Ягелонській 11. Для участі в курсі можна звертатися до Бюро Міжнародного Співробітництва Welcome Center на вул. Ходкевича 30, телефон 52 341 93 89, або на електронну пошту: welcome@ukw.edu.pl.

Міністерство Закордонних Справ Речі Посполитої Польщі прокоментувало інформацію, котра останнім часом зявляється в інтернеті, начебто Українці віком від 18 до 60 років були депортовані з Польщі до України. Це неправда, так званий fake news — попереджає речник міністерства.

Пунктом першої допомоги для прибулих до куявсько-поморського воєводства є садиба Куявсько-поморського Українського Дому, на вулиці Єзуітській 5, неподалік Адміністрації Міста і Старого Ринку. Там можна отримати інформацію щодо помешкань, юридичних та адміністративних правил, щодо лікування та інших важливих справ. Телефон 667 467 150.

Переклад Ірени Станчик
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