Kontrole kąpielisk, obozów i autokarów. Służby w regionie gotowe na wakacje

Województwo kujawsko-pomorskie przygotowuje się do sezonu wakacyjnego. Nad bezpieczeństwem mieszkańców i gości czuwać będą wszystkie służby. W środę wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wziął udział w ich odprawie.

Jak podkreślił wojewoda, przygotowania trwają nie od kilku dni, ale od kilku miesięcy. - To jest podsumowanie naszych wspólnych przygotowań. Nastawiamy się na wypoczynek nad wodą i kontrole wszystkich kąpielisk, ale też miejsc zbiorowego odpoczynku i transportu zbiorowego – mówił. - Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje wszystkie autobusy i autokary, które będą przewoziły ludzi przez województwo kujawsko-pomorskie. Od wielu lat siłą naszych działań jest porozumienie i wymienianie się tymi wszystkimi doświadczeniami, kooperacja między poszczególnymi służbami – tłumaczył.Do pracy szykują się przede wszystkim ratownicy wodni. W ubiegłym roku wyszkolili oni ponad 300 nowych pracowników. - Udało się zabezpieczyć niemal wszystkie kąpieliska - mówi Maciej Banachowski, prezes zarządu WOPR województwa kujawsko-pomorskiego. - Na bieżąco prowadzimy prewencję, czyli patrolowanie najważniejszych obszarów wodnych w naszym województwie i na bieżąco są tam prowadzone całodobowe dyżury ratowników wodnych. Apelujemy o podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą, czyli jak najmniej alkoholu, unikanie brawury i korzystanie z miejsc do tego przeznaczonych, gdzie jest nadzór ratownika wodnego.Przedstawiciele służb zaapelowali także do mieszkańców, by zgłaszali wszystkie zachowania, mogące zagrozić bezpieczeństwu.