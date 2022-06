Hematologia toruńskiego szpitala miejskiego od lipca bez lekarzy. Mediacje bez porozumienia

Nie doszło do porozumienia pomiędzy dyrekcją Szpitala Miejskiego w Toruniu a lekarzami Oddziału Hematologii. To oznacza, że 1 lipca jedenastu specjalistów odejdzie pracy.

- Dyrekcja nie przedstawiła żadnej nowej propozycji, w związku z czym nasze umowy wygasają z dniem 30 czerwca - przekazał nam jeden z lekarzy.Jak już informowaliśmy lekarze wycofali się ze swoich oczekiwań finansowych, ale chcieli dalej pracować na tych samych warunkach i w tym samym składzie osobowym. Nie zgodzili się na powrót byłego ordynatora.Niedawno przed placówką odbył się protest pacjentów przeciwko zmianom na oddziale. Z protestującymi rozmawiali wówczas uczestniczący w otwarciu SOR-u wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Pisma do dyrekcji Miejskiego Szpitala ze swoimi obawami wysłali krajowy i wojewódzki konsultant w dziedzinie Hematologii.Mediacje nie doprowadziło do porozumienia stron. Do tematu będziemy wracać.