Niespodzianki nie było. Absolutorium dla prezydenta Włocławka

Prezydent Włocławka otrzymał od radnych wotum zaufania oraz absolutorium. Oznacza to, że radni przyjęli raport o stanie miasta oraz pozytywnie zaopiniowali realizację budżetu Włocławka za 2021 rok.

- To moment, który jest niezwykle istotny w życiu każdego samorządowca, bo działania jakie podejmuje w ciągu roku poddawane są wnikliwej ocenie. Pozytywna ocena utwierdza mnie w przekonaniu, że przyjęty przeze mnie i moich współpracowników kierunek rozwoju miasta przynosi zauważalne zmiany - skomentował Marek Wojtkowski.Przy okazji podziękował za pracę wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i podległych jednostek.Prezydenta poparła macierzysta Platforma Obywatelska oraz koalicyjna Lewica. Przeciw głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości.- Nasze postulaty do budżetu nie były uwzględniane, ciągle są przesunięcia i opóźnienia pewnych zadań inwestycyjnych. Inwestycje - naszym zdaniem - są drogie i przepłacone. Rośnie też dług miasta - argumentował Janusz Dębczyński, szef klubu PiS we włocławskiej radzie miasta.Z uwagi na rozkład głosów w radzie miasta wynik głosowania był przesądzony.Samo absolutorium ma wymiar wyłącznie symboliczny. Nawet odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium nie rodziłoby żadnych skutków prawnych. Inaczej byłoby, gdyby rada przyjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. To mogłoby nawet doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Wykonanie budżetu Włocławka pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a to wykluczyło procedowanie ewentualnej uchwały o nieudzieleniu absolutorium.Podczas sesji pojawiła się grupa mieszkańców ulicy Płockiej, niezadowolona z planów zbudowania tuż przy ich blokach wytwórni asfaltu. Miasto tłumaczy, że firma buduje na swoim gruncie i ma wszelkie zezwolenia, także środowiskowe.