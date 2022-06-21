Wtorek, 21 czerwca 2022 r.   Imieniny: Alicji, Alojzego
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Meble
2022-06-21, 12:15 Redakcja

Що цікавого в Куявсько-Поморській онлайн-школі перед літніми канікулами?

Фізика, георафія, польська мова для дітей і дорослих — то лекції, котрі з
Фізика, георафія, польська мова для дітей і дорослих — то лекції, котрі з'явилися останнього тижня перед літніми канікулами в розкладі занять Куявсько-Поморської Інтернет Школи. Fot. Archiwum
Фізика, георафія, польська мова для дітей і дорослих – то лекції, котрі з'явилися останнього тижня перед літніми канікулами в розкладі занять Куявсько-Поморської Інтернет Школи.

відомоśці для Укряни. Українські і польські діти бавились в Торуні на природі

Нове місце для призначення номера PESEL і веселощів [читати та слухати]
Подарунки для біженців з України: Влоцлавек, Шубін і Бидгощ
Початок щоденно о 10:20 Всі заняття реєструються і архівізуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, можна їх переглянути також після прямої трансляції. На вівторок заплановано польську мову для дорослих, англійську, інформатику, біологію. Заняттями для наймолодших розпочнуться лекції у середу. О 11:00 наступні зустрічі в рамках курсу польської мови для дорослих. На заняття математики запросить Тетяна Ковальська ( початок о 11:40). День навчання закінчиться англійською мовою (о 12:20) та польською мовою для дітей та молоді (початок о 13:00). В четвер о 10:20 польська мова для дорослих. Про форматування таблиць в програмі Excel можна буде дізнатися під час занять з інформатики о 11:00 “Термічні Явища” це тема фізики, котра розпочнеться о 11:40. На лекцію біології запросить Оксана Кавецька, а про літні канікули розкаже дітям під час занять з польської мови Івона Трояновська-Копач.

Заняття Куявсько-Поморської e-Szkoły можна оглянути на трьох каналах: YouTube, Facebook i edupolis.pl.

Переклад Ірени Станчик
Слухайте!
Bydgoszcz
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-06-21, godz. 14:27 Jak świętować będzie Toruń? Koncerty, zawody, kulinaria! [program] Sześć dni wypełnionych muzyką, śpiewem i zabawą - tak zapowiadają się Dni Torunia, które tradycyjnie świętowane będą w czerwcu. Tegoroczne imieniny… » więcej 2022-06-21, godz. 13:30 Płynęli na rowerze wodnym, który zaczął tonąć. Na szczęście na plaży wypoczywał policjant O mały włos od tragedii. Dzielnicowy wraz z innymi plażowiczami pomogli dotrzeć do brzegu. » więcej 2022-06-21, godz. 09:30 Jar Czynu Społecznego w Bydgoszczy do remontu. Kiedy rozpoczną się prace? [wideo, zdjęcia] Wkrótce rozpocznie się budowa nowego oświetlenia i remont nawierzchni trasy spacerowo-rowerowej w Jarze Czynu Społecznego na Wyżynach. Zadanie do realizacji… » więcej 2022-06-21, godz. 06:51 Laptopy i teleskopy dla najlepszych. Konkurs Wiedzy o Koperniku w Toruniu Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku zapowiedzieli prezydent Torunia Michał Zaleski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Wydarzenie… » więcej 2022-06-20, godz. 22:00 Problemy województwa okiem młodych. Sejmik już gotowy do działania Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zainaugurował pracę w Toruniu. Liczy 30 osób. Skład został wybrany w konkursie, a oceniana była aktywność… » więcej 2022-06-20, godz. 21:30 Politycy PSL w Toruniu: Nie ma zgody na zmianę terminu wyborów samorządowych - Konstytucja byłaby złamana, gdyby była ustawa o przesunięciu terminu wyborów samorządowych - mówił w poniedziałek w Toruniu wicemarszałek Sejmu Piotr… » więcej 2022-06-20, godz. 20:59 Las i łąki czy nowe drogi i inwestycje? Walka o toruńskie Wrzosowisko trwa Mieszkańcy Torunia spotkali się na terenach leśnych i łąkowych z prezydentem miasta. Mówili m.in. o „akcji dezinformacyjnej”, „końcu ery betonu”… » więcej 2022-06-20, godz. 20:08 Około 40 tys. osób uciekło przed wojną do naszego regionu. Światowy Dzień Uchodźcy - Bądźmy dziś z tymi, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia domów z powodu wojen, katastrof czy prześladowań. Oby szybko mogli wrócić do swoich ojczyzn… » więcej 2022-06-20, godz. 19:15 Zaginął 38-letni Marcin Krajniewski z Bydgoszczy. Szuka go rodzina i policja Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą poszukiwania 38-latka, który 9 maja ostatni raz nawiązał kontakt z rodziną. » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Planem filmowym była Bydgoszcz. Uroczysta premiera filmu „Negatyw” (15 czerwca, 11:23)
  2. Wojna na Ukrainie: dotychczasowy bilans strat Rosji i komentarze Amerykanów (wczoraj, 10:00)
  3. UMK chce połączyć dwa bydgoskie szpitale. Protest pod lecznicą: Ręce precz od Biziela! (wczoraj, 16:38)
  4. Najświętszy Sakrament, cztery ołtarze, modlitwa. Czas na procesje Bożego Ciała [godziny] (16 czerwca, 07:30)
  5. Dobra wiadomość dla grzybiarzy! W lasach regionu widziano kurki, borowiki, koźlaki! (17 czerwca, 19:20)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO