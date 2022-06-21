Що цікавого в Куявсько-Поморській онлайн-школі перед літніми канікулами?

Фізика, георафія, польська мова для дітей і дорослих – то лекції, котрі з'явилися останнього тижня перед літніми канікулами в розкладі занять Куявсько-Поморської Інтернет Школи.

Початок щоденно о 10:20 Всі заняття реєструються і архівізуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, можна їх переглянути також після прямої трансляції. На вівторок заплановано польську мову для дорослих, англійську, інформатику, біологію. Заняттями для наймолодших розпочнуться лекції у середу. О 11:00 наступні зустрічі в рамках курсу польської мови для дорослих. На заняття математики запросить Тетяна Ковальська ( початок о 11:40). День навчання закінчиться англійською мовою (о 12:20) та польською мовою для дітей та молоді (початок о 13:00). В четвер о 10:20 польська мова для дорослих. Про форматування таблиць в програмі Excel можна буде дізнатися під час занять з інформатики о 11:00 “Термічні Явища” це тема фізики, котра розпочнеться о 11:40. На лекцію біології запросить Оксана Кавецька, а про літні канікули розкаже дітям під час занять з польської мови Івона Трояновська-Копач.Заняття Куявсько-Поморської e-Szkoły можна оглянути на трьох каналах: YouTube, Facebook i edupolis.pl.Переклад Ірени Станчик