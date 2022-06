Jak świętować będzie Toruń? Koncerty, zawody, kulinaria! [program]

Sześć dni wypełnionych muzyką, śpiewem i zabawą – tak zapowiadają się Dni Torunia, które tradycyjnie świętowane będą w czerwcu. Tegoroczne imieniny miasta będą wyjątkowe, bo zbiegają się z obchodami 100-lecia powstania Akademii Marynarki Wojennej.

– Od 21 do 26 czerwca chcemy radośnie, wspólnie przypominać sobie nawzajem, jak piękny i interesujący jest Toruń – to czas święta miasta! Przygotowaliśmy na te dni bogaty program wydarzeń, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Nie znam lepszego miejsca na spędzenie wolnego czasu, dlatego nie zostaje mi nic innego, jak serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta do świętowania Dni Torunia! – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.Toruńskie świętowanie wokół dnia patrona Torunia – św. Jana Chrzciciela, w tym roku rozpocznie się od hucznych obchodów 100-lecia powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. W programie uroczystości (21 czerwca) przewidziano przemarsz ulicami starówki, apel wojskowy oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Po zakończeniu ceremonii wojskowej z Rynku Staromiejskiego wyruszy rajd rowerowy. Uczestnicy pokonają 200 km, aby zakończyć toruńską część obchodów w Gdyni.Jubileusz marynarzy to preludium do tradycyjnych obchodów Dni Torunia. W tym roku w ciągu 6 dni (21-26 czerwca) na torunian i turystów czeka około 50 wydarzeń – muzycznych, sportowych, teatralnych, widowiskowych. Większość wydarzeń odbywać się będzie w sercu Torunia, na Rynku Staromiejskim, i będzie ona darmowa.Na pewno Toruń w tych dniach rozbrzmiewać będzie muzyką. Miłośnicy klasyki z przyjemnością wybiorą się na koncerty w ramach Świętojańskiego Festiwalu Organowego, 26. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” i IX Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Per Musicam ad Astra”. Współczesne brzemienia usłyszeć będzie można podczas koncertu „Toruńskie gwiazdy dla Łucka”, którego gwiazdą będzie Organek oraz koncertu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie”, gdzie przeboje nieżyjącego artysty zaśpiewają m.in. Krystyna Prońko, Katarzyna Moś i Michał Kaczmarek.Na smakoszy czekać będzie prawdziwa uczta dla podniebienia – niedzielny Regionalny Festiwal Smaków na Błoniach Nadwiślańskich. Swoje kulinarne popisy przedstawią znani kucharze: Grzegorz Łapanowski, Bartłomiej Witkowski i Rafał Godziemski. Nie zabraknie także specjalnego tortu z okazji Święta Miasta. Honorowego pierwszego cięcia tortu dokona sam Prezydent Miasta!Weekend zaś stać będzie pod znakiem wyróżnień. W sobotę 25 czerwca o godz. 20.00 nasze olimpijki – srebrne medalistki z Tokio, Jolanta Ogar Hill i Katarzyna Zillmann, odsłonią swoje Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. Z kolei w niedzielę 26 czerwca w Ratuszu Staromiejskim zapraszamy na uroczystość wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego. Odbiorą ją pisarki – Polka Joanna Bator i Niemka Terezia Mora. Joanna Bator weźmie tego dnia także udział w spotkaniu autorskim w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki.