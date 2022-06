Politycy PSL w Toruniu: Nie ma zgody na zmianę terminu wyborów samorządowych

- Konstytucja byłaby złamana, gdyby była ustawa o przesunięciu terminu wyborów samorządowych - mówił w poniedziałek w Toruniu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, aby zablokował tego typu pomysły już na etapie konsultacji.

- W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, jakoby partia rządząca planowała przeniesienie wyborów samorządowych na inny termin. Coraz mniej dziwią nas tego typu zapowiedzi, jednak ta musi bardzo mocno bulwersować, bowiem jest to przekroczenie kolejnej granicy, dotychczas nieprzekraczalnej - podkreślił Zgorzelski.Jak zauważył wybory to sól demokracji, święto demokracji. Podkreślił, że oczywistym jest Wigilia 24 grudnia, więc wszyscy do tej pory wiedzieli, iż po skończonej kadencji odbywają się wybory - niezwłocznie, natychmiast. - Nie za pół roku, za rok, za półtora. Nie wiemy bowiem, o jaki termin w istocie chodzi. Wiemy natomiast, że po raz kolejny partia rządząca łamie reguły, zasady, procedury i obyczaj. Bo demokracja to także procedury i obyczaj. Tego do tej pory nie było i bardzo mocno się temu przeciwstawiamy - wskazał wicemarszałek Sejmu.W jego ocenie jeden z pewników demokracji zostaje w ten sposób podważony. - Nie ma na to naszej zgody, bo nie ma konstytucyjnych, prawnych powodów. Nie ma stanów nadzwyczajnych - wskazał polityk. Zdaniem Zgorzelskiego należy apelować do prezydenta Andrzeja Dudy o wypowiedzenie się na ten temat już na etapie konsultacji, gdyby tylko ten projekt się pojawił.10 czerwca szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w polskatimes.pl, że ustawa w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych jest już gotowa i niedługo trafi do Sejmu, zapewne jako projekt poselski. Wybory samorządowe miałyby zostać przesunięte z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. Terlecki ocenił, że projekt nie powinien budzić kontrowersji wśród ugrupowań parlamentarnych. Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).