Zatrzymany 24-latek podejrzewany o zabójstwo! Tragedia w Inowrocławiu

Inowrocławscy policjanci zatrzymali 24-latka podejrzewanego o zabójstwo. Zarzuca mu się, że zabił mężczyznę, który przebywał w tej samej kamienicy. Grozi mu dożywotnie więzienie.

W święto Bożego Ciała dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z kamienic w Inowrocławiu mogło dojść do groźnego zdarzenia, a na korytarzu znajduje się ranny człowiek. - Policjanci zapukali do konkretnego lokatora i tam na podłodze znaleźli leżącego mężczyznę. Niestety nie dawał on oznak życia – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Na miejsce zostało wezwane pogotowie, a przybyły lekarz potwierdził zgon i ujawnił na jego ciele obrażenia ciała. Wszystko wskazywało na udział w zdarzeniu innych osób, dlatego dalsze czynności policjantów na miejscu odbyły się z udziałem prokuratora.Kryminalni rozpoczęli działania mające na celu ustalenie tożsamości denata oraz tego, co dokładnie się wydarzyło. Z zebranych informacji wynika, że nieżyjący to 33-letni mężczyzna bez stałego miejsca pobytu. - Tego samego dnia do sprawy został zatrzymany 24-letni lokator mieszkania, u którego ujawnione zostały zwłoki. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz dowody, które mogły świadczyć o jego udziale w zdarzeniu – informuje policjantka.Na podstawie już wówczas obszernego materiału dowodowego, mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. W piątek zapadła decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Na poniedziałek zaplanowana została sekcja zwłok 33-latka. Trwa nadal intensywna praca policjantów nad sprawą. Śledztwo ma na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz motywu zabójstwa. Podejrzany na najbliższe trzy miesiące trafił do aresztu. Kodeks karny za zabójstwo przewiduje karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności.