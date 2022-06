Problemy województwa okiem młodych. Sejmik już gotowy do działania

Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zainaugurował pracę w Toruniu. Liczy 30 osób. Skład został wybrany w konkursie, a oceniana była aktywność młodych oraz przygotowane przez nich prace.

- Wiem, że praca w sejmiku doda mi doświadczenia, wiem, że zdobędę potrzebne kompetencje. Nauczę się współpracować, działać na rzecz młodzieży z naszego województwa. No i żeby coś robić! Nie można tylko narzekać i stać bezczynnie, tylko naprawdę powinniśmy coś robić - mówi Kinga Woźniak z Torunia.- Uważam, że głos młodzieży jest ważny, mocny. Nawet dorośli zauważają, że my, młodzi potrzebujemy tego głosu na arenie wojewódzkiej. Chcemy przedstawić swój punkt widzenia, nasze zdanie na temat problemów obecnie trawiących nasze województwo - mówi Mikołaj Napieralski z Grudziądza.- Dla mnie problemem jest przede wszystkim wykluczenie komunikacyjne, ponieważ pochodzę z małego miasta, w którym nie ma kolei, a autobusy jeżdżą w kratkę. Żeby dostać się do Torunia musiałam wstać o godz. 4:00, jechać przez Bydgoszcz autobusem i dopiero tam przesiąść się do pociągu do Torunia. To bardzo utrudnia młodym ludziom realizowanie siebie, swoich pasji. Na tym m.in. zamierzam się skupić podczas pracy sejmiku - mówi Kinga Woźniak.Kadencja sejmiku potrwa dwa lata.Więcej w materiale Michała Zaręby.Lista członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa kujawsko-Pomorskiego: TUTAJ