Podpalacz z bydgoskiego Szwederowa już w areszcie. Uszkodził budynki i auta

Policjanci z bydgoskiego Szwederowa namierzyli i zatrzymali 37-latka podejrzanego o uszkodzenia mienia. Mężczyzna w jednym dniu czterokrotnie zaprószył ogień na terenie bydgoskiego Szwederowa. Uszkodził elewacje budynków, garaże oraz dwa pojazdy.

Wszystko miało swój początek 16 czerwca nad ranem, około godziny 4:30, gdy policjanci z bydgoskiego Szwederowa zostali powiadomieni o podpaleniu odpadów przy jednym z budynków przy ulicy Nowej w Bydgoszczy. W wyniku podpalenia śmieci, nadpaleniu uległa także cześć elewacji budynku gospodarczego.Około godziny 7:00 funkcjonariusze otrzymali podobne zgłoszenie. Tym razem zgłoszenie dotyczyło jednej z posesji przy ulicy Konopnickiej w Bydgoszczy i znów ucierpiała elewacja budynku. Policyjny szybko sporządzili rysopis sprawcy, a wszystkie zebrane dane przekazali kryminalnym z bydgoskiego Szwederowa, a ci wytypowali podejrzanego. Dodatkowo ustalili, że w tym samym dniu, na terenie bydgoskiego Szwederowa doszło do kolejnych dwóch pożarów. Sprawca uszkodził dwa garaże i dwa stojące w nich pojazdów. Straty oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych.Policjanci przystąpili do działania i jeszcze w tym samym dniu namierzyli podejrzewanego. 37-latek został zatrzymany i dowieziony do komisariatu na bydgoskim Szwederowie. Tam, śledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu łącznie cztery zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia poprzez podpalenie, w tym jedno usiłowanie podpalenia. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o dalszym losie podpalacza zadecyduje sąd.