Нове місце для призначення номера PESEL і веселощів [читати та слухати]

Від понеділка 20 червня в Бидгощі номер PESEL для біженці з України будуть надавати в Реєстраційному Бюро на вул.Єзуіцькій 14 А. Міський Центр Обслуговування Біженців з України, котрий знаходився на вул.Війська Польського - припиняє своє функціонування.

PESEL-і будуть тепер надаватись в годинах відкриття Адміністрації міста Бидгощ - у понеділок,середу,четвер від 8:00 до 15:00, у вівторок від 8:00 до 17:00 а у п'ятницю від 8:00 до 13:30. Потрібно звернутись до кабінету nr 3, до вікна номер 7 і 8. Зареєструватись на візит можна так як і раніше — через електронний календар. Докладну інформацію знайдете на сторінці www.bydgoszcz.plЗавтра на острові Млинському в Бидгощі від 12:00 до 18:00 відбудеться V Пікнік Бидгоських Позаурядових Організацій. На закінчення Сенйоріади - фестивалів для мешканців всіх поколінь - о 16:00 виступить DJ ВІКА, правдоподібно найстарша DJ у світі. На фестивалі представлятимуть себе 50 бидгоських товариств і фундацій. Заплановано різні курси і покази митців, муніципальних служб, ігровий майданчик для дітей, різні смаколики з перевізних фур, та багаточисельні виступи музично-танцювальних ансамблів. Основна мета Пікніка — це заохочення мешканців до суспільно-громадської діяльності.Переклад Ірени Станчик