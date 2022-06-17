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2022-06-17, 12:21 Redakcja

Нове місце для призначення номера PESEL і веселощів [читати та слухати]

Нове місце для призначення номера PESEL і веселощів. Fot. Robert Sawicki
Нове місце для призначення номера PESEL і веселощів. Fot. Robert Sawicki
Від понеділка 20 червня в Бидгощі номер PESEL для біженці з України будуть надавати в Реєстраційному Бюро на вул.Єзуіцькій 14 А. Міський Центр Обслуговування Біженців з України, котрий знаходився на вул.Війська Польського - припиняє своє функціонування.

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PESEL-і будуть тепер надаватись в годинах відкриття Адміністрації міста Бидгощ - у понеділок,середу,четвер від 8:00 до 15:00, у вівторок від 8:00 до 17:00 а у п'ятницю від 8:00 до 13:30. Потрібно звернутись до кабінету nr 3, до вікна номер 7 і 8. Зареєструватись на візит можна так як і раніше — через електронний календар. Докладну інформацію знайдете на сторінці www.bydgoszcz.pl

Завтра на острові Млинському в Бидгощі від 12:00 до 18:00 відбудеться V Пікнік Бидгоських Позаурядових Організацій. На закінчення Сенйоріади - фестивалів для мешканців всіх поколінь - о 16:00 виступить DJ ВІКА, правдоподібно найстарша DJ у світі. На фестивалі представлятимуть себе 50 бидгоських товариств і фундацій. Заплановано різні курси і покази митців, муніципальних служб, ігровий майданчик для дітей, різні смаколики з перевізних фур, та багаточисельні виступи музично-танцювальних ансамблів. Основна мета Пікніка — це заохочення мешканців до суспільно-громадської діяльності.

Переклад Ірени Станчик
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