Lotem bliżej do Krakowa. Wraca połączenie ze stolicą Małopolski

Po rocznej przerwie znowu będzie można polecieć z Bydgoszczy do Krakowa. Loty do stolicy Małopolski odbywać się będą we wtorki i soboty. Pierwszy – 18 czerwca.

– Z Portu Lotniczego Bydgoszcz realizowane są loty na Wyspy Brytyjskie, do Irlandii oraz do hubu, jakim jest Warszawa i dalej w świat. Teraz do rozkładu powraca Kraków, a wkrótce także loty wakacyjne – mówi Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz. – Wiele wskazuje na to, że 2022 rok będzie rokiem stabilizacji dla regionalnego lotniska. Realizujemy politykę małych kroków, opartych na analizach rynku i potrzebach naszych pasażerów. Wierzymy, że w perspektywie kolejnych lat odbudujemy naszą pozycję sprzed pandemii koronawirusa.Loty do Krakowa realizowane będą dwa razy w tygodniu – we wtorki oraz w soboty, począwszy od 18 czerwca. To najbardziej komfortowa opcja podróży na południe Polski, a przede wszystkim najkrótsza, bowiem lot trwa zaledwie godzinę.Będzie więcej lotów do Warszawy. Od 17 czerwca do stolicy można polecieć siedem dni w tygodniu. Teraz połączenie z Bydgoszczy do Warszawy jest realizowane od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę.