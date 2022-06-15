Подарунки для біженців з України: Влоцлавек, Шубін і Бидгощ

У Бидгощі пункт видачі необхідних для українських сімей речей – на вулиці Гданська, 138 – працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 11.00/фот. Архіви

Нагадуємо, що пункти передачі дарів для біженців з України у Влоцлавку відкрито від першого червня продовж коротшого періоду часу.

Пункти знаходяться на Зазамчу у 2му Загальноосвітньому Ліцеї на вул. Урочій, а також у Комплексі Електронних Шкіл на вул. Торунській.

В мікрорайоні Полудні – Комплекс Шкіл nr 4 на вул. Каліській, а також у Початковій школі nr 23 на вул. Виспянського.

Комплекс Шкіл nr 4 на вул. Каліській, а також у Початковій школі nr 23 на вул. Виспянського. Наступні пункти в Міхеліні – Початкова Школа nr 19 що на вулиці Шкільній,

Початкова Школа nr 19 що на вулиці Шкільній, На Завіслі – Комплекс Шкіл nr 8 на вул.Вілловій.

Комплекс Шкіл nr 8 на вул.Вілловій. У мікрорайоні Казимира Великого пункт знаходиться в Початковій школі nr 2 на вул.Житній.

І у Середмісті у Комплексі Технічних Шкіл що на вулиці Огньовій.

Влоцлавські пункти гуманітарної допомоги працюють тепер від 8:00 до 15:00.

В Шубіні пункт з дарами, що знаходиться на вул. Яна Павла ІІ 11 працює від 10:00 до 16:00.В Бидгощі пункт видавання необхідних речей українським родинам, що знаходиться на вул. Гданській 30 працює від понеділка до пятниці від 9:00 до 11:00, а той, що знаходиться на вул. Яцковського 30 відкрито від 10:00 до 16:00.