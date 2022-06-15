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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-06-15, 12:50 Redakcja

Подарунки для біженців з України: Влоцлавек, Шубін і Бидгощ

У Бидгощі пункт видачі необхідних для українських сімей речей – на вулиці Гданська, 138 – працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 11.00/фот. Архіви
У Бидгощі пункт видачі необхідних для українських сімей речей – на вулиці Гданська, 138 – працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 11.00/фот. Архіви
Нагадуємо, що пункти передачі дарів для біженців з України у Влоцлавку відкрито від першого червня продовж коротшого періоду часу.

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  • Пункти знаходяться на Зазамчу у 2му Загальноосвітньому Ліцеї на вул. Урочій, а також у Комплексі Електронних Шкіл на вул. Торунській.
  • В мікрорайоні Полудні Комплекс Шкіл nr 4 на вул. Каліській, а також у Початковій школі nr 23 на вул. Виспянського.
  • Наступні пункти в Міхеліні Початкова Школа nr 19 що на вулиці Шкільній,
  • На Завіслі Комплекс Шкіл nr 8 на вул.Вілловій.
  • У мікрорайоні Казимира Великого пункт знаходиться в Початковій школі nr 2 на вул.Житній.
  • І у Середмісті у Комплексі Технічних Шкіл що на вулиці Огньовій.
  • Влоцлавські пункти гуманітарної допомоги працюють тепер від 8:00 до 15:00.

В Шубіні пункт з дарами, що знаходиться на вул. Яна Павла ІІ 11 працює від 10:00 до 16:00.

В Бидгощі пункт видавання необхідних речей українським родинам, що знаходиться на вул. Гданській 30 працює від понеділка до пятниці від 9:00 до 11:00, а той, що знаходиться на вул. Яцковського 30 відкрито від 10:00 до 16:00.
Інформаційний буклет для громадян України - 15 червня 2022 року
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