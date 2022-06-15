2022-06-15, 12:50 Redakcja
Подарунки для біженців з України: Влоцлавек, Шубін і Бидгощ
Нагадуємо, що пункти передачі дарів для біженців з України у Влоцлавку відкрито від першого червня продовж коротшого періоду часу.
„Дар серця” для біженців з України. Новий магазин у Торуні
- Пункти знаходяться на Зазамчу у 2му Загальноосвітньому Ліцеї на вул. Урочій, а також у Комплексі Електронних Шкіл на вул. Торунській.
- В мікрорайоні Полудні – Комплекс Шкіл nr 4 на вул. Каліській, а також у Початковій школі nr 23 на вул. Виспянського.
- Наступні пункти в Міхеліні – Початкова Школа nr 19 що на вулиці Шкільній,
- На Завіслі – Комплекс Шкіл nr 8 на вул.Вілловій.
- У мікрорайоні Казимира Великого пункт знаходиться в Початковій школі nr 2 на вул.Житній.
- І у Середмісті у Комплексі Технічних Шкіл що на вулиці Огньовій.
- Влоцлавські пункти гуманітарної допомоги працюють тепер від 8:00 до 15:00.
В Шубіні пункт з дарами, що знаходиться на вул. Яна Павла ІІ 11 працює від 10:00 до 16:00.
В Бидгощі пункт видавання необхідних речей українським родинам, що знаходиться на вул. Гданській 30 працює від понеділка до пятниці від 9:00 до 11:00, а той, що знаходиться на вул. Яцковського 30 відкрито від 10:00 до 16:00.