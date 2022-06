Dym było widać z wielu kilometrów. Pożar w Jaksicach pod Inowrocławiem

Wielki pożar budynku z elektrośmieciami w Jaksicach w powiecie inowrocławskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Ogień wybuchł we wtorkowe przedpołudnie w pomieszczeniu magazynowym na jednej z posesji w Jaksicach. Na miejsce pojechało 15 zastępów straży pożarnej, przybyła także Inspekcja Ochrony Środowiska. - Paliło się na terenie budynków gospodarczych - w tym momencie trudno powiedzieć, czy były to budynki użytkowane, czy pustostany - mówi kpt. Jarosław Skotnicki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu. - W magazynie stwierdzono składowanie tworzyw sztucznych oraz elektroodpadów. Działania na miejscu jeszcze trwają - pożar już jest zlokalizowany, trwa dogaszanie i oddymianie części pomieszczeń.Przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są znane, zbada je policja. Ze względu na skalę pożaru i zadymienie, droga krajowa nr 25 z Inowrocławia do Bydgoszczy była zablokowana. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy.