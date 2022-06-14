2022-06-14, 12:15 Redakcja
„Дар серця” для біженців з України. Новий магазин у Торуні
„Дар серця” то магазин, в котрому військові біженці,котрі перебувають в Торуні можуть безкоштовно отримати продукти споживання, засоби гігієни та канцелярські вироби.
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Місто підтримало ініціативу організації безкоштовно надаючи приміщення на вул. Гагаріна 152 в Торуні. Магазин працює від вівторка до п'ятниці від 15:00 до 19:00, а також в суботи від 9:00 до 13:00. Обслуговують магазин волонтери — українські біженці.