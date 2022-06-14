„Дар серця” для біженців з України. Новий магазин у Торуні

„Дар серця” то магазин, в котрому військові біженці,котрі перебувають в Торуні можуть безкоштовно отримати продукти споживання, засоби гігієни та канцелярські вироби.

Асортимент магазину створюється дякуючи зборам дарів, що ведуться на території Торуня. Магазин обслуговує Фундація Королівський Двір в Торуні. Координатором та помислодавцем цього пункту є Пані Малгожата Кадловська, член Районної Ради nr 13 — в Торуні.Місто підтримало ініціативу організації безкоштовно надаючи приміщення на вул. Гагаріна 152 в Торуні. Магазин працює від вівторка до п'ятниці від 15:00 до 19:00, а також в суботи від 9:00 до 13:00. Обслуговують магазин волонтери — українські біженці.