Wtorek, 14 czerwca 2022 r.   Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Leszczyńskiego
2022-06-14, 12:15 Redakcja

„Дар серця” для біженців з України. Новий магазин у Торуні

„Дар серця” то магазин, в котрому військові біженці,котрі перебувають в Торуні можуть безкоштовно отримати продукти споживання, засоби гігієни та канцелярські вироби/фото: torun.pl
„Дар серця” то магазин, в котрому військові біженці,котрі перебувають в Торуні можуть безкоштовно отримати продукти споживання, засоби гігієни та канцелярські вироби/фото: torun.pl
„Дар серця” то магазин, в котрому військові біженці,котрі перебувають в Торуні можуть безкоштовно отримати продукти споживання, засоби гігієни та канцелярські вироби.

відомоśці для Укряни. Походом капелюхів розпочалися вчора дні Сеньйорів

відомоśці для Укряни. Вакаційна оферта такżе для дзєці з України
Громадяни України можуть скористатися безкоштовною психологічною допомогою
Зробіть щеплення від COVID-19! Потрібне електронне направлення
Куявсько-Поморська губернія згадує св. Іван Павло ІІ. Триває День провінції
Асортимент магазину створюється дякуючи зборам дарів, що ведуться на території Торуня. Магазин обслуговує Фундація Королівський Двір в Торуні. Координатором та помислодавцем цього пункту є Пані Малгожата Кадловська, член Районної Ради nr 13 — в Торуні.

Місто підтримало ініціативу організації безкоштовно надаючи приміщення на вул. Гагаріна 152 в Торуні. Магазин працює від вівторка до п'ятниці від 15:00 до 19:00, а також в суботи від 9:00 до 13:00. Обслуговують магазин волонтери — українські біженці.
Інформаційний буклет для громадян України - 14 червня 2022 року
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-06-14, godz. 14:44 Patodeweloperka? Walczą z tym w Warszawie. Bydgoska dyskusja o miastach Jak powinny zmieniać się nasze miasta? Debatowali w Bydgoszczy społecznicy, naukowcy i samorządowcy. » więcej 2022-06-14, godz. 13:52 Dym było widać z wielu kilometrów. Pożar w Jaksicach pod Inowrocławiem Wielki pożar budynku z elektrośmieciami w Jaksicach w powiecie inowrocławskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. » więcej 2022-06-14, godz. 13:00 Hamulec był niesprawny. Autokar miał zawieźć dzieci ze Świecia na wycieczkę Policjanci ze Świecia skontrolowali we wtorek rano autokar, który miał przewozić dzieci. Nie dopuścili go do dalszej jazdy i zatrzymali dowód rejestracy… » więcej 2022-06-14, godz. 11:09 Wiceminister zdrowia: Łączenie szpitali? Nie, jeśli to zaszkodzi pacjentom [rozmowa] - Najważniejsze, żeby chorzy mieli nadal dobrą opiekę - powiedział Waldemar Kraska, odnosząc się do protestu pacjentów oddziału hematologii Szpitala Miejskiego… » więcej 2022-06-14, godz. 10:11 Wielu chętnych do oddawania krwi w Bydgoszczy. Światowy Dzień Krwiodawcy Bardzo długa kolejka ustawiła się wcześnie rano przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Tak wielu chętnych chciało podzielić… » więcej 2022-06-14, godz. 08:08 Ogień objął cały dach budynku. W pożarze pod Żninem zginął mężczyzna Tragiczny pożar w powiecie żnińskim. W płonącym budynku znaleziono zwłoki mężczyzny. » więcej 2022-06-13, godz. 21:00 Miał w domu pistolet z amunicją i narkotyki. Grozi mu osiem lat więzienia Bydgoszczanin będzie odpowiadać za nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz posiadanie narkotyków. 26-latka namierzyli kryminalni z bydgoskiej komendy. » więcej 2022-06-13, godz. 19:17 IMGW ostrzega: burze z gradem w części kraju, również w Kujawsko-Pomorskiem - Burze z gradem przejdą w poniedziałek wieczorem nad wschodnią połową kraju - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla dziesięciu województw… » więcej 2022-06-13, godz. 18:04 Szpital Miejski w Toruniu ma nowy SOR. Podczas otwarcia był protest [zdjęcia] - Pacjenci są dla Ministerstwa Zdrowia, dla rządu PiS, najważniejsi w naszym systemie ochrony zdrowia — powiedział w poniedziałek w Toruniu Waldemar Kraska… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Do premiery filmu „Negatyw” coraz bliżej. Planem filmowym była Bydgoszcz (przedwczoraj, 10:00)
  2. Opowieść o wywózkach na Sybir najlepsza na Konkursie Grand PiK 2022! [wideo, zdjęcia] (09 czerwca, 20:19)
  3. Sąd: Ksiądz oferował terapię i molestował dwóch nieletnich. Jest kara więzienia (09 czerwca, 18:30)
  4. W weekend jest tyle imprez, że aż rozsadza grafik! Wybierzcie coś dla siebie! [przewodnik] (08 czerwca, 11:00)
  5. Lekarze z toruńskiego oddziału hematologii negocjują umowy. Pacjenci się niepokoją [aktualizacja] (10 czerwca, 09:00)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO