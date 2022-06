Wiceminister zdrowia: Łączenie szpitali? Nie, jeśli to zaszkodzi pacjentom [rozmowa]

- Najważniejsze, żeby chorzy mieli nadal dobrą opiekę - powiedział Waldemar Kraska, odnosząc się do protestu pacjentów oddziału hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu i pomysłu połączenia lecznic uniwersyteckich w Bydgoszczy. Wiceminister zdrowia był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Magda Jasińska: Otwierał Pan nowo powstały, chociaż już działający SOR w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Otwarciu towarzyszył protest pacjentów hematologii i ich rodzin. M.in. dzięki Panu udało się umówić spotkanie protestujących z dyrekcją.

To nie są pacjenci na kilka dni...

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu padł pomysł, aby połączyć dwa szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy. Czy ministerstwo przygląda się temu pomysłowi i jest za łączeniem placówek?

To może być oczywiście oszczędność dla tych placówek, ale pytanie, czy to będzie z korzyścią dla pacjentów?

Przy okazji pomysłu łączenia dwóch szpitali odżył inny, aby utworzyć - na bazie Collegium Medicum - Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy, a na UMK w Toruniu powstał wydział lekarski. W ogóle są takie plany?

Waldemar Kraska: Jestem zwolennikiem rozmawiania - nie rozmów na ulicy, ale właśnie przy stole, w gabinetach. Wbrew pozorom cieszę się, że mogłem być akurat tego dnia w Toruniu, bo myślę, że moja obecność spowoduje, że ten protest i ta sytuacja zostaną bardzo szybko rozwiązane. Wszystkim nam zależy, aby pacjent był „zaopiekowany” i by jego dobro nie było zagrożone. W tym przypadku chodzi o aspekt personalny – lekarzy, którzy pracują w tym szpitalu. Myślę, że rozmowy z pacjentami, ale także z panią dyrektor i prezydentem Torunia spowodują, że sytuacja jak najszybciej zostanie wyjaśniona, bo nie jest dobra niepewność pacjentów, którzy nie wiedzą, co się dalej z nimi stanie.Pacjenci w rozmowie ze mną opowiadali, że są bardzo zżyci są ze swoimi lekarzami, którzy prowadzą ich od wielu lat. Lekarz zna pacjenta, całą rodzinę, więc jest trochę tak, jakby był członkiem rodziny...- Sam jestem lekarzem i wiem, że dla terapii jest to bardzo ważne, aby obok czysto medycznego podejścia, czyli aplikowania leków, odpowiednich terapii, zabiegów diagnostycznych czy rehabilitacji, powstała więź między pacjentem i lekarzem. Myślę więc, że spór między dyrekcją a pracownikami tego oddziału zostanie zażegnany. Nam wszystkim zależy, aby oddział hematologiczny w tym szpitalu działał, a pacjenci dalej mieli opiekę. Szczególnie, że bardzo dobrze wyrażali się o swoich lekarzach i to mnie bardzo cieszy.Choroby hematologiczne są ważnymi chorobami, terapia trwa czasem długie miesiące, nawet lata i nie jest łatwa, więc oddział powinien dalej funkcjonować na zasadach, na jakich działał do tej pory.- Oficjalnie żadnej informacji nie dostaliśmy, że taki proces będzie następował. Jestem za każdą zmianą, ale tylko zmianą dobrą, która będzie owocowała tym, że pacjent będzie jeszcze lepiej „zaopiekowany”. Jeżeli to będzie służyło pacjentowi - to tak, ale jeśli zmiana będzie w tym przeszkadzała, to jestem przeciw. Nie znam kontekstu, dlaczego tak miałoby się dziać, ale myślę, że jeżeli to miałoby być ze szkodą dla pacjentów, to na pewno jako ministerstwo zajmiemy negatywne stanowisko.- Na pewno czynnik ekonomiczny, gospodarczy jest bardzo ważny, ale najpierw musimy przeanalizować, czy to będzie się odbijało na pacjentach, czy będzie miało wpływ na opiekę nad nimi, ich dostęp do oddziałów i specjalistów. To jest najważniejsze, a potem myślmy o ekonomii.Oczywiście nie uciekamy od tego, bo aspekty finansowe i ekonomiczne są bardzo ważne, ale dla mnie jako lekarza zdrowie jest zdecydowanie większym priorytetem niż wyniki ekonomiczne.- Nowa ustawa zezwala i umożliwia powołanie nowych wydziałów lekarskich. Jestem zwolennikiem, żeby miejsc kształcenia lekarzy było jak najwięcej, ale z zastrzeżeniem, że muszą spełniać wszystkie standardy. (...) Każda decyzja lekarza może ważyć o zdrowiu i życiu pacjenta, więc młodzi lekarze muszą być kształceni na najwyższym poziomie. (…)