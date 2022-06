Wielu chętnych do oddawania krwi w Bydgoszczy. Światowy Dzień Krwiodawcy

Bardzo długa kolejka ustawiła się wcześnie rano przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Tak wielu chętnych chciało podzielić się krwią w przypadającym we wtorek Światowym Dniu Krwiodawcy.

Kujawsko-Pomorskie wyróżnia się w Polsce pod względem liczby krwiodawców na tysiąc mieszkańców. Zajmujemy w tym rankingu czwarte miejsce. We wtorek rano w Bydgoszczy było tak wielu chętnych do oddania krwi, że przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ustawiła się długa kolejka. - Cieszymy się, że można się krwią podzielić, czyli zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka - mówili. - Oddaję krew od wielu lat. Pierwszy raz zrobiłem to w krwiobusie, bo chciałem spróbować komuś pomóc. Oddawałem też już komórki do przeszczepu dla osoby chorej na białaczkę - opowiadał jeden z mężczyzn.Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy prezydent Andrzej Duda wystosował list do krwiodawców z życzeniami. - Dziękuję za Państwa stałą gotowość do dzielenia się tym bezcennym darem życia, którego nie można zdobyć w żaden inny sposób, jak tylko dzięki hojności i otwartości innego człowieka – czytamy. Przypomniał, że krew ludzka nie istnieje w innej postaci niż naturalna. - Jej jedynym źródłem jest organizm człowieka. Nie potrafimy jej sztucznie wyprodukować. Możemy się nią jedynie podzielić. Dzięki medycynie wiemy, jak robić to w sposób bezpieczny, niezagrażający zdrowiu ani dobremu samopoczuciu dawców, a zarazem pożyteczny dla osób doświadczających chorób, odnoszących rany wskutek wypadków, przechodzących ciężkie operacje – zaznaczył prezydent.Duda zachęcił w liście do zasilenia szeregów honorowych dawców krwi. Podziękował dotychczasowym dawcom za solidarność, wrażliwość i chęć wsparcia innych ludzi. Przypomniał też hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy: „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie".Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest na pamiątkę urodzin Karla Landsteinera 14 czerwca 1868 r. W 1901 r. Landsteiner odkrył grupy krwi, za co w 1930 r. otrzymał Nagrodę Nobla.