Miał w domu pistolet z amunicją i narkotyki. Grozi mu osiem lat więzienia

Bydgoszczanin będzie odpowiadać za nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz posiadanie narkotyków. 26-latka namierzyli kryminalni z bydgoskiej komendy.

Policjanci ustalili, że mieszkaniec bydgoskich Wyżyn może być w posiadaniu nielegalnej broni, a także zakazanych środków odurzających. - Funkcjonariusze w piątek przed południem pojechali pod ustalony adres. Tam, zauważyli podejrzewanego i razem z nim weszli do jego miejsca zamieszkania – relacjonuje kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - W trakcie przeszukania, w jednym z pokoi znaleźli pudełko, w którym znajdował się pistolet, a także magazynek z dwiema sztukami amunicji. Ponadto zabezpieczyli plastikowy pojemnik z białym proszkiem, dwa woreczki z zielonym suszem, tabletki oraz żółte kryształki.Wstępne badania narkotesterem wykazały, że susz to marihuana, a biały proszek to amfetamina. 26-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzut posiadania narkotyków oraz nielegalnego posiadania broni oraz amunicji. - Z opinii biegłego wynika, że zabezpieczony pistolet to broń gazowa, na którą wymagane jest zezwolenie. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – informuje kom. Słomski.