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Leszczyńskiego
2022-06-13, 12:03 Redakcja/Monika Siwak

відомоśці для Укряни. Походом капелюхів розпочалися вчора дні Сеньйорів

Цілий тиждень триватиме цикл святкових заходів для людей різних поколінь. На сьогоднішній день на 13:00 заплановано концерт на Баржі Лемара поблизу вулиці Мостової, заспіває хор Аґори Нестора з Міського Центру Культури./fot. Monika Siwak/archiwum
Цілий тиждень триватиме цикл святкових заходів для людей різних поколінь. На сьогоднішній день на 13:00 заплановано концерт на Баржі Лемара поблизу вулиці Мостової, заспіває хор Аґори Нестора з Міського Центру Культури./fot. Monika Siwak/archiwum
Сеньйори - це так називають в Польщі людей старшого пенсійного віку. Цілий тиждень триватиме цикл святкових заходів для людей різних поколінь.

відомоśці для Укряни. Вакаційна оферта такżе для дзєці з України

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Зробіть щеплення від COVID-19! Потрібне електронне направлення
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На сьогоднішній день на 13:00 заплановано концерт на Баржі Лемара поблизу вулиці Мостової, заспіває хор Аґори Нестора з Міського Центру Культури.
Завтра між 9:00 і 13:00 відбудеться профілактичний захід в медичному магазині Товариства Фландрія, що на вул. Святоянській 6 (спірометрія, вимір тиску з визначенням аритмії, аналіз подоскопом та постави тіла). О 17:30 розпочнеться концерт Магія Спогадів. В Центрі Позаурядових Організацій на вул Гданській 5 виступатиме гурт під керівництвом Юзефа Еліяша. О 18:00 розпочнеться фестиваль Фламенко на паркінгу Міського Центру Культури на вул. Марцінковського 12.

Przypominamy numery infolinii  Urzędu do spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75.
Нагадуємо, номер інфолінії Адміністрації до справ Іноземців +48 47 721 75 75.

Про допомогу для громадян України прочитаємо також на //www.gov.pl/web/udsc/ukraina

А інфолінії українською мовою відкриті Куявсько-Поморським Воєводою то
+48 52 349 74 61
+48 52 349 78 02
Інфолінії працюють від понеділка до п'ятниці від 7:00 до 22:00.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для Укряни
Bydgoszcz
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