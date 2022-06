W Świeciu ktoś znalazł dużo pieniędzy. Policja czeka na właściciela – prawdziwego!

Policjanci ze Świecia szukają osoby, która zgubiła w mieście pieniądze. Przyniosła je na policję starsza osoba. Co ciekawe, na komisariat zgłaszają się mieszkańcy informujący o zgubionej gotówce. Jednak na razie nikt nie potrafił podać właściwej kwoty...

– Policjanci zabezpieczyli te pieniądze. Dzięki uczciwości pewnej kobiety czekają one na właściciela w miejscowej komendzie. W najbliższym czasie pieniążki zostaną przekazane do biura rzeczy znalezionych. Osoby, które zgłaszały się do nas w sprawie tych pieniędzy, wymieniały różne kwoty, w tym między innymi: tysiąc, osiem tysięcy złotych. Niestety, nie pokryły się z faktyczną wartością pieniędzy, które zostały znalezione przez mieszkankę świecie. Osoba, która zgłosi się po pieniądze będzie poproszona o to, aby podać dokładną ilość gotówki oraz przybliżone miejsce, gdzie te pieniądze mogły zostać zgubione oraz w czym były przechowywane – mówi podkomisarz Joanna Tarkowska, oficer prasowy komendanta policji w Świeciu.Jeżeli nie znajdzie się właściciel gotówki, pieniądze trafią do osoby, która je znalazła.