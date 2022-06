Weekend na drogach regionu: jeden motocyklista nie żyje, drugi jest ranny [zdjęcia]

W niedzielę (12 czerwca) w Inowrocławiu doszło do zderzenia auta marki VW Polo i motocykla marki Kawasaki. Jadący motocyklem 24-letni mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Dzień wcześniej motocyklem zderzył się z osobówką w Stopce na DK 25.

Inowrocławska policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, które ma na celu ustalenie wszelkich okoliczności i przyczyn wypadku, do którego doszło w niedzielne popołudnie. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł 24-letni motocyklista.W niedzielę (12 czerwca) około godz. 15.30, na ul. Szosa Bydgoska w Inowrocławiu doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki VW Polo i motocykla marki Kawasaki. Jadący motocyklem 24-letni mężczyzna na skutek odniesionych obrażeń zmarł po przewiezieniu do szpitala.Policjanci na miejscu wypadku zabezpieczyli ślady. Kierującemu pojazdem osobowym została pobrana krew do badań i zatrzymane zostały jego prawo jazdy.Z kolei w sobotę (11 czerwca) w Stopce na DK 25, jak informuje portal Bydgoszcz 998, motocyklista prawdopodobnie nie zauważył zwalniającego przed nim pojazdu i uderzył w jego tył. W wyniku uderzenia mężczyzna przeleciał nad samochodem i upadł na jezdnię. Jaki pierwsi na miejscu zjawili się strażacy z OSP KSRG Gościeradz, którzy wracali do remizy z zawodów pożarniczych. Przystąpili do udzielania pomocy rannemu oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia. Do pomocy strażakom z Gościeradza wysłane zostały kolejne dwa zastępy, po jednym z JRG 3 Bydgoszcz oraz OSP KSRG Koronowo.Ranny motocyklista przekazany został w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego. Na miejsce wypadku wysłany został również śmigłowiec Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, który zabrał motocyklistę do szpitala. Kierująca samochodem osobowym nie odniosła żadnych obrażeń.