Toruńskie Jelcze przeszły właśnie do historii. Zaczęła się era „elektryków"! [wideo, zdjęcia]

Torunianie z pompą pożegnali w sobotę (10 czerwca) Jelcze i przywitali nowe elektryczne autobusy. Zrobili to podczas pikniku „Jelczem pod prąd". Można było zobaczyć stare autobusy, wybrać się czterokołowym seniorem na kurs albo cofnąć się o kilkadziesiąt lat i obejrzeć wnętrze tzw. ogórka.

- Była zasada taka, że wsiadało się z tyłu, a wysiadało się z przodu. Nie ma tyłem wysiadania. I ludzie się tej zasady trzymali, stali w kolejce. Jak ktoś siedział z tyłu, a chciał z przodu wyjść, to nie wysiadł. Kierowca zamykał drzwi i koniec. Nawet był taki napis: „Prosimy przechodzić do przodu" - wspomina jeden z miłośników starych autobusów.Jelcze jeździły na ulicach Torunia kilkadziesiąt lat. Teraz czas na nowoczesne, hybrydowe i elektryczne modele. Nowe autobusy, które niedawno przyjechały do Torunia są już zarejestrowane, rozdysponowane między poszczególnych kierowców i sukcesywnie wyjeżdżają na trasy.Jest ich 10 – sześć elektrobusów i cztery zasilane olejem napędowym, z silnikami spełniającymi najwyższe normy EURO 6.Na razie elektrobusy testują różne trasy, a od lipca 2022 r. w dni robocze będą kursowały głównie na linii nr 17, 28 i 30. Będzie je jednak można czasem spotkać także na innych, dostosowanych do zasięgu pojazdów trasach.A na pożegnaniu starych autobusów była Monika Kaczyńska. Więcej w jej materiale dźwiękowym i wideo.