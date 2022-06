Różne są ścieżki kariery. Jedną można przejść z Ochotniczymi Hufcami Pracy

Targi „Zaplanuj karierę z OHP" zorganizowano w Ochotniczych Hufcach Pracy w Toruniu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych branż, m.in. budowlanej i kosmetycznej a także agencje zatrudnienia i doradcy zawodowi. A najważniejsi uczestnicy to oczywiście młodzież.

- Chcieliśmy stworzyć dogodne miejsce spotkania pracodawcy z pracownikiem, dlatego zorganizowaliśmy tym razem targi pracy w naszej siedzibie, aby ułatwić dotarcie do ofert pracy OHP i do pracowników. Wcześniej targi odbywały się się w różnych instytucjach, np. w szkołach - mówi Małgorzata Taranowicz, wojewódzki komendant OHP w Toruniu.Kamil Wysocki, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu dodaje, jak ważna jest praca w rożnych kontekstach.- Kształcenie w OHP jest ściśle związane z zatrudnieniem, ponieważ każdy absolwent OHP zyskuje status pracownika młodocianego i z tego tytułu posiada umowę o pracę. Praca jest także elementem wychowawczym, więc staramy się podkreślać, jak ważna jest nie tylko w kontekście zarobkowym, ale również dla osobistego rozwoju, dla nabycia kompetnecji społecznych, utrzymania dyscypliny, to są niebywale istotne cechy, których, zdarza się, że młodzieży brakuje.Więcej w materiale Michała Zaręby.