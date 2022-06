Minister Łukasz Schreiber: Przez pół roku Bydgoszcz dostała 240 milionów złotych wsparcia

Polski Ład jest korzystny dla Bydgoszczy – przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem na rozwiązaniach w nim przyjętych zyskuje samorząd i mieszkańcy. Przedstawiciele partii rządzącej mówili o tym na konferencji z udziałem sekretarza Rady Ministrów – ministra Łukasza Schreibera i podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Jarosława Wenderlicha oraz bydgoskich radnych PiS.

Przez ostatnie pół roku do Bydgoszczy trafiło rządowe wsparcie w wysokości 240 milionów złotych – mówił minister Łukasz Schreiber. – To jest 100 milionów złotych z funduszu Polski Ład z dwóch edycji, to jest kwestia subwencji wyrównawczej 82,5 milionów złotych – wyliczał minister.Do tego 25 milionów złotych na budowę trasy tramwajowej łączącej Fordońską z Toruńską, drugie tyle na zakup tramwajów i 5 milionów złotych na przebudowę wiaduktu na Armii Krajowej. Oprócz tego wymienia się korzyści dla mieszkańców, czyli obniżkę podatków i tarczę antyinflacyjną. Przedstawiciele PiS zaprezentowali też filmik, który ich zdaniem ujawnia fake-newsy bydgoskiej Platformy. Uważają też, że krytyka działań rządu przez władze miasta wynika z ich nieudolności. Jarosław Wenderlich zwraca uwagę, że w Bydgoszczy oddaje się niewiele mieszkań komunalnych, spada liczba mieszkańców, a nasze społeczeństwo się starzeje.– Jak wskazują eksperci, Bydgoszcz i Łódź to miasto o największym odsetku osób w wieku poprodukcyjnym – mówił Wenderlich, zachęcając mieszkańców do przejścia na czerwcową sesję Rady Miasta, na której będzie prezentowany raport o stanie miasta.