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2022-06-10, 12:10 Redakcja

відомоśці для Укряни. Вакаційна оферта такżе для дзєці з України

Учні Бидгоських шкіл під час літніх канікулів зможуть плавати безкоштовно./fot. Pixabay
Учні Бидгоських шкіл під час літніх канікулів зможуть плавати безкоштовно./fot. Pixabay
Учні Бидгоських шкіл під час літніх канікулів зможуть плавати безкоштовно. При умові,що матимуть діючий учнівський квиток. Канікули у цьому році розпочинаються 25 червня.

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Пришкільні басейни будуть доступні від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 14:00.

Бидгоський Центр Спорту, котрий керує міськими басейнами інформує також про перерви в роботі басейнів у звязку з ремонтними та консерваційними працями. Інформація про перерви доступна на сторінці www.bydgoszcz.pl

До 15 червня можна ще записати дитину до загальноосвітньої школи номер 2,19,28,37,14,46 Комплексу Шкіл 32 і 34 а також Молодіжного Дому Культури nr 4.

Продовжено термін для запису дітей до літніх таборів денного режиму при бидгоських школах та домах культури. З такої форми відпочинку можуть теж скористатись українські діти. А особи у важкій фінансовій ситуації навіть можуть бути звільнені з оплати за харчування для дитини, у розмірі 150 злотих на тиждень.

Місто Бидгощ дитячі табори денного режиму організовує для 4300 дітей до 13 року життя. Учасники таких таборів перебуватимуть під опікою від 8:00 до 15:00. Для дітей будуть організовані цікаві заняття і пізнавальні екскурсії.

Запрошуємо батьків і опікунів дітей з України скористатись з пропозиції міста. Літні табори денного режим допоможуть вашій дитині швидше інтегрувати, вивчити польську мову та знайти нових друзів. У той самий час дитина позбавлена стресу від довгої розлуки з рідними і близькими людьми,а щоденно, після активно і цікаво проведеної першої половини дня поділиться з вами пережитими приємними досвідами.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для Укряни
Bydgoszcz
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