Lekarze z toruńskiego oddziału hematologii negocjują umowy. Pacjenci się niepokoją

Podopieczni Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Miejskiego w Toruniu obawiają się, czy ich lekarze pozostaną na swoich stanowiskach. Kontrakty kończą się im w czerwcu. Szybko rozniosła się wieść, że część lekarzy może odejść z pracy. Szpital odpowiada.

„Działając jako pełnomocnik Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, uprzejmie informuję, że prowadzone są obecnie z lekarzami Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku negocjacje co do warunków umów o udzielanie przez powyższych lekarzy świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala w okresie 1.07.2022-1.07.2023 r. W związku z trwającymi rozmowami, ich szczegóły nie będą ujawniane. Zaprzeczam, aby Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję w przedmiocie ograniczenia liczby zatrudnionych w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku lekarzy z 11 do 4 osób – Dyrekcja Szpitala

Jednocześnie zapewniam, że pacjenci Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu mają obecnie i będą mieli po 1 lipca 2022 roku zapewnioną opiekę, gwarantującą ich bezpieczeństwo i ciągłość leczenia. Nie jest planowana żadna przerwa w działaniu Oddziału czy ograniczenie udzielanych świadczeń zdrowotnych.



Klaudia Mokrzewska-Kowalczyk

adwokat”

Od wielu lat w Toruniu leczy się bydgoszczanka, pani Joanna.– Moja pani doktor powiedziała mi, że najprawdopodobniej będzie zmuszona zmienić pracę, co wywołało we mnie lęk. W zeszłym roku dzięki opiece całego zespołu lekarskiego urodziłam drugą córeczkę. Wiele razy dzięki nim udało się uratować moje życie i zdrowie, zapewnić mi możliwość realizacji nowych celów...– Dojeżdżam z Brodnicy, myśmy stworzyli rodzinę – nie tylko ja, ale inni pacjenci także. Taki kontakt z lekarzem, jaki został nawiązany na oddziale hematologii w Toruniu... Myślę, że wiele szpitali w całej Polsce mogłoby nam tego pozazdrościć... – mówi inny pacjent.Prezydent Torunia Michał Zaleski podkreśla, że pracodawca, czyli dyrekcja szpitala musi znaleźć rozwiązania, które nie tylko zapewnią sprawne funkcjonowanie oddziału, szpitala, ale także umożliwią poprawną działalność od strony finansowo-ekonomicznej.– Jestem przekonany, że dojdzie do uzgodnień, do porozumienia – mówi prezydent Torunia.Pełnomocniczka Specjalistycznego Szpitala w Toruniu przekazała nam, że prowadzone są negocjacje z lekarzami Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, co do warunków umów, a ich szczegóły nie będą ujawniane. Dyrekcja wyraziła gotowość w kontynuowania współpracy ze wszystkimi lekarzami. Przekazała też, że pacjenci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i ciągłości leczenia.Według informacji Polskiego Radia PiK, pismo do dyrekcji szpitala wysłał już konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii. W tle mają być też kwestie personalne. Na oddział ma wrócić poprzedni ordynator. Do tematu bądźmy wracać.