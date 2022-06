Takie pojazdy skonstruowali uczniowie na konkurs Politechniki Bydgoskiej [wideo, zdjęcia]

Ponad 20 drużyn ze szkół ponadpodstawowych z naszego regionu rywalizuje w finale konkursu eWiM zorganizowanego przez Politechnikę Bydgoską. Uczniowie musieli zbudować pojazdy na bazie elektrycznej deskorolki. Liczy się prędkość, ale i wygląd.

- Uczniowie mieli za zadanie na podstawie deskorolki elektrycznej - nakładki otrzymali od organizatora - zbudować pojazd elektryczny. Zespół bierze udział w dwóch konkursowych kategoriach: przejazd po specjalnie przygotowanym torze przeszkód oraz ocena wizualna w kategorii design - mówi Dominika Płaczek z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej, koordynator konkursu eWiM.A co mówią uczestnicy? Uchylili rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o sposób konstruowania swoich pojazdów:- Ślusarz nam zrobił ramę, do tego przyczepiliśmy plastikową obudowę i tak wyszło. Kołpaki akurat ja wydrukowałem w domu, na drukarce 3D, techniką na zwykły filament z pauzą w środku, żeby zmienić kolor, z logiem naszej szkoły...- Dźwignie: jedna jest od skrętu w lewo, druga od skrętu w prawo. Gdy się zaciągnie obie dźwignie do tyłu, to pojazd pojedzie do tyłu, na wstecznym...- Jestem Konrad Górny, jesteśmy ze szkoły ZSM 1 „Mechanik". Tak właśnie zbudowaliśmy nasz pojazd, żeby był skrętny i szybki. Ja, jako kierowca jestem chyba najlżejszy z wszystkich, więc dlatego mamy taki dobry czas...Na podium stanęło VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy z czasem przejazdu 91.86 s.Wszystkie wyniki konkursu są: TUTAJ