Громадяни України можуть скористатися безкоштовною психологічною допомогою

До 31 липня можна звернутись до Центру кризового втручання Муніципального центру соціальної допомоги у Торуні.

Громадяни України можуть скористатись з безплатної спеціальної психологічної допомоги в Торуні. До 31 липня можна звертатись до Центру Кризового Втручання Міського Осередку Громадської Допомоги в Торуні на вул.Марії Склодовської -Кюрі 80F від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00 згідно попередньої реєстрації. Докладну інформацію можна отримати за номерами телефонів 56 477-00-91 або 56-477-00-92. В Бидгощі безплатну психологічну допомогу запропонувала Кінґа Дзєвьонтковска в кабінеті на вул.Гайовій 73 і Повстанців Вєлькопольських 66.Нагадуємо, що в Торуні продовжено можливість безплатних проїздів міським транспортом для біженців з України — до 30 червня. Для цього потрібно мати документ котрий підтверджує вїзд до Польщі після 24 лютого.Війні в Україні присвячено багато репортажів, котрі беруть участь в Конкурсі Художніх Форм Радіо Гранд Пік що організує Польське Радіо Поможа і Куяв. Записи про страждання одних людей, незрозумілої жорстокості інших та спільноти в надії і взаємопідтримці можна послухати на www.radiopik.pl та в живу в кінотеатрі в Центрі Сучасного Мистецтва в Торуні.Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик