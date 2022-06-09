2022-06-09, 12:18 Redakcja
Громадяни України можуть скористатися безкоштовною психологічною допомогою
Громадяни України можуть скористатись з безплатної спеціальної психологічної допомоги в Торуні. До 31 липня можна звертатись до Центру Кризового Втручання Міського Осередку Громадської Допомоги в Торуні на вул.Марії Склодовської -Кюрі 80F від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00 згідно попередньої реєстрації./fot. Pixabay
До 31 липня можна звернутись до Центру кризового втручання Муніципального центру соціальної допомоги у Торуні.
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Нагадуємо, що в Торуні продовжено можливість безплатних проїздів міським транспортом для біженців з України — до 30 червня. Для цього потрібно мати документ котрий підтверджує вїзд до Польщі після 24 лютого.
Війні в Україні присвячено багато репортажів, котрі беруть участь в Конкурсі Художніх Форм Радіо Гранд Пік що організує Польське Радіо Поможа і Куяв. Записи про страждання одних людей, незрозумілої жорстокості інших та спільноти в надії і взаємопідтримці можна послухати на www.radiopik.pl та в живу в кінотеатрі в Центрі Сучасного Мистецтва в Торуні.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик