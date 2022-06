Lokatorzy TTBS w Toruniu zaskoczeni podwyżką czynszu. Nawet o 40 procent!

Lokatorzy Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spotkali się pilnie z radcą prawnym. Powodem jest wzrost czynszu – największy dotyczy mieszkańców tzw. osiedla Jar – to prawie 40 procent.

– U mnie wygląda to tak: do tej pory płaciłam 659 zł, od września będzie to 930 zł, do tego opłaty za liczniki centralnego ogrzewania, czyli razem wyjdzie gdzieś około 1200 zł. Jestem osobą onkologiczną, więc jeszcze na leki dużo idzie. Ciężko jest... – mówiła jedna z lokatorek.– W przypadku, gdy mam kredyt w banku, dostaję informację, że tyle wynosi WIBOR, o tyle i tyle podnosi mi się kredyt, o tyle i tyle procent, od tego i tego dnia i to raczej nie jest kwestia dyskusyjna. A tutaj przychodzi pisemko, które mam podpisać i dopłacić trzy stówki więcej za czynsz. Podobno z powodu podniesienia kredytu TTBS, który nie wiemy gdzie jest wzięty i na jakich warunkach. Każdy by się zdenerwował – mówi inny mieszkaniec zasobów TTBS.– W naszej opinii jest to niesłuszna podwyżka – ocenia Marcin Łowicki, przewodniczący Rady Okręgu Wrzosy-JAR. – Na szczęście radcy prawni zgodzili się bezpłatnie przyjechać i zbadać daną sprawę.– Czynsz ma wyłącznie zabezpieczyć potrzeby naprawy i utrzymania tych budynków, natomiast nie ma charakteru komercyjnego. Na tego typu budynkach po prostu nie można zarabiać – podkreślał zaproszony prawnik.Nie udało się nam skontaktować z prezes Toruńskiego TBS. Na łamach „Nowości” Beata Żółtowska zapewniła, że spółka nie łamie prawa, a nowe stawki nie przekraczają dozwolonego czynszu za metr kwadratowy.Do tematu będziemy wracać.