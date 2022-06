Wynalazki wciąż powstają! Właśnie prezentuje je Politechnika Bydgoska

Nowoczesne drony, przyjazne środowisku silniki, substancje emitujące światło, czy urządzenia do pielęgnacji domu lub ogrodu. Na Politechnice Bydgoskiej rozpoczęły się targi innowacji „E-Nnovate".

- To wyjątkowe połączenie wiedzy z kreatywnością, które jest zawsze „na czasie" - mówiła organizatorka wydarzenia, Edyta Wołczak. - Na miejscu mamy 62 wynalazki, ale robimy te targi w formie hybrydowej. Dzisiaj mamy ocenę wynalazków stacjonarnych, a za tydzień wynalazków online. I tam spodziewamy się około 200 wynalazków z różnych krajów świata.- Prezentuję wszystkie wiadomości na temat pszenicy okrągłoziarnowej. Jest to inna forma, niż pszenica zwyczajna. Charakteryzuje się podwyższoną zawartością aminokwasów egzogennych, różnych witamin, minerałów, innym kompleksem glutenowym, innym oddziaływaniem na osoby, które są wrażliwe na gluten - mówi Karolina Błaszczyk.- Jeżeli chodzi o samą produkcję, można ją uprawiać we wszystkich typach gospodarstw, choć roślina ta jest przeznaczana najczęściej dla gospodarstw i rolnictwa ekologicznego. Ta pszenica ma swoje wymagania. Jest dość odporna na stresy suszy, jest świetnym zamiennikiem płodozmianu na lżejszych glebach. Jest formą gdzieś o połowę mniej plonującą niż pszenica zwyczajna, ale nie była poddana żadnym procesom hodowlanym, dlatego został w niej zachowany koncentrat wartości odżywczych.- Prezentuję swój wynalazek pod nazwą „bucior parowy" - mówi Bartosz Walentyn, niezależny wynalazca. - Jest to urządzenie dwufunkcyjne do parowego czyszczenia podłóg i do odchwaszczania chemicznego. Bucior został zbudowany na bazie kosiarki do trawy. Na osi silnika została umieszczona obrotowa szczotka i włącza się ją w trakcie parowego czyszczenia podłóg. Przy podwoziu są też dysze parowe, dzięki którym można za pomocą tego wynalazku wyczyścić podłogę bez użycia chemikaliów. Wystarczy do tego najzwyklejsza czysta woda. Pierwszy prototyp skonstruowałem w wieku 17 lat. Pewnego dnia moja babcia poprosiła mnie o odchwaszczenie chodnika za pomocą herbicydu. Obawiam się o swoje oczy, że kropla tego herbicydu pryśnie mi do oka i stracę wzrok. I stąd właśnie postanowiłem wynaleźć urządzenie do odchwaszczania które byłoby w 100% bezpieczne - wyjaśnia wynalazca, który może się poszczycić wymyśleniem wielu ciekawych - i praktycznych - urządzeń. Sporo z nich zostało nagrodzonych.Więcej w materiale Jolanty Fischer.Targi zakończą się wycieczką do Torunia 10 czerwca.