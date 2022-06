Dzieci z dysfunkcjami mogą się uczyć w każdej szkole. Bydgoski ośrodek pomoże [zdjęcia, wideo]

W Bydgoszczy zainaugurowano kampanię pod hasłem „Szkoła równych szans, dla wszystkich”. Z tej okazji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w przy ul. Granicznej w Bydgoszczy. zorganizowano imprezę integracyjną.

Kampania „Szkoła równych szans dla wszystkich" jest częścią ogólnopolskiego projektu pilotażowego, w ramach którego powołano specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej. W całej Polsce działa ich ponad 20. W Bydgoszczy taką rolę pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 3. Jego zadaniem jest wspieranie bydgoskich przedszkoli i szkół w tym, by placówki te mogły zapewnić każdemu uczniowi - sprawnemu czy niepełnosprawnemu - odpowiednie warunki do nauki. To tak zwana edukacja włączająca.- Program edukacji włączającej polega na tym, że wszystkie dzieci mogą uczyć się tam, gdzie chcą, tam gdzie chcą ich rodzice: w każdej szkole, zarówno w szkolnictwie specjalnym, jak i w szkolnictwie masowym - wyjaśnia Alicja Kruzel, dyrektor ośrodka przy Granicznej w Bydgoszczy. - I szkoły mają podołać temu, żeby móc przyjąć takie dzieci, żeby każde dziecko znalazło miejsce w klasie.Właśnie w stworzeniu w zwykłych szkołach i przedszkolach optymalnych warunków do nauki dla dzieci z dysfunkcjami pomagają specjaliści z ośrodka przy Granicznej.- W naszym ośrodku uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną - mówi nauczyciel ośrodka Krzysztof Nowaczyk. - Wiemy, że w szkołach masowych również takie przypadki występują, więc jakby w prostej linii jesteśmy praktykami, ludźmi z doświadczeniem, i ze szkolnictwa specjalnego właściwie wchodzi taki impuls do szkół masowych (...).Na wsparcie placówek ośrodek przy Granicznej otrzymał prawie 1 milion 300 tys. zł. To pieniądze m.in. na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych czy zajęcia otwarte.Więcej w materiale Tatiany Adonis.