W tych lokalach nie będzie już nielegalnego hazardu. Automaty zabrane [wideo, zdjęcia]

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na terenie województwa 27 nielegalnych automatów. Zamknęli 7 lokali, w których urządzane były - bez zezwolenia - gry hazardowe.

W ostatnich dniach funkcjonariusze służby celno-skarbowej na terenie Bydgoszczy oraz powiatu świeckiego przeszukali lokale, w których, jak podejrzewano, prowadzony był nielegalny hazard. W trakcie działań w 7 lokalach mundurowi zajęli 27 automatów, na których zainstalowane były gry o charakterze losowym, a prowadzony na nich w celach komercyjnych hazard, odbywał się bez koncesji.Oprócz nielegalnych automatów funkcjonariusze ujawnili także gotówkę w łącznej kwocie blisko 70 tys. złotych oraz sprzęt elektroniczny i dokumentację wskazującą na organizowanie i urządzanie gier.Podczas przeszukania zatrzymanej osoby, mundurowi z KAS znaleźli substancję odurzającą z grupy amfetamin. W działaniach kontrolnych funkcjonariuszy brał także udział pies służbowy wyszkolony do wykrywania banknotów.Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi w sposób ciągły działania zwalczające nielegalny hazard. Dzięki bieżącemu monitorowaniu zjawiska i systematycznym kontrolom, funkcjonariusze KAS zatrzymali od początku roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 125 nielegalnych urządzeń do gier hazardowych. KAS przypominaorganizatorom nielegalnych gier grożą kary grzywny w wysokości 100 tys. złotych od jednego automatu, kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie kary łącznie.„Nie daj się oszukać i chroń swoich bliskich. Reaguj, gdy masz podejrzenie urządzania nielegalnych gier hazardowych. Informacje można do nas zgłaszać za pośrednictwem Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS nr 800 060 000 oraz mailowo na powiadomKAS@mf.gov.pl" - taki komunikat wystosowała KAS.