Na autostradzie pędzili ponad 220 km na godzinę. Mandat? 2,5 tys. zł [wideo]

Pośpiech, nerwy, pilna sprawa do załatwienia i mnóstwo kilometrów do celu – tak się tłumaczyli kierowcy, którzy jechali ponad 220 km/h na autostradzie/fot. materiały policji

Pośpiech, nerwy, pilna sprawa do załatwienia i mnóstwo kilometrów do celu – tak się tłumaczyli kierowcy, którzy jechali ponad 220 km/h na autostradzie.

Zatrzymała ich policyjna grupa SPEED. - Niechlubnym rekordzistą kontroli prowadzonych w miniony weekend okazał się 44-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego zatrzymany na autostradzie A1 w miejscowości Nowe Marzy. Mężczyzna kierując samochodem marki BMW pędził 228 km/h – relacjonuje podkom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.Kolejny z zatrzymanych to 24-latek z Olsztyna. Kierowca chevroleta jechał z prędkością 225 km/h na A1 w Warlubiu. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatem karnym w kwocie 2,5 tysiąca złotych każdy oraz 10 punktami karnymi.- Patrole specjalnej grupy SPEED możemy spotkać nie tylko na drogach ekspresowych czy autostradach, ale również na terenie miast, gdzie funkcjonariusze patrolują ulice, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu – ostrzega podkom. Tarkowska. - Policjanci po raz kolejny proszą kierowców o rozwagę. Niestety, jak widać, te apele nie trafiają do wszystkich, co dla wielu osób kończy się znacznym uszczupleniem domowego budżetu.