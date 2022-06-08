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5 osób rannych po zderzeniu motocykla z samochodem w m. Kłódka na trasie Grudziądz - Łasin. Droga zablokowana.
5 osób rannych po zderzeniu motocykla z samochodem w m. Kłódka na trasie Grudziądz - Łasin. Droga zablokowana.
5 osób rannych po zderzeniu motocykla z samochodem w m. Kłódka na trasie Grudziądz - Łasin. Droga zablokowana.
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2022-06-08, 12:45 Redakcja

Зробіть щеплення від COVID-19! Потрібне електронне направлення

Вакцинація проти Covid-19 безкоштовна для всіх віком від 5 років / фото Pixabay
Вакцинація проти Covid-19 безкоштовна для всіх віком від 5 років / фото Pixabay
В суботу, коло шлюзи V на Бидгоському Каналі що на вулиці Чарна Дрога в Бидгощі відбудеться музичний пікнік. Виступатимуть гурти з Державного Комплексу Музичних Шкіл ім. Рубінштейна з Бидгощі. Урочисте святкування відбудеться о 14:00.

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Нагадуємо, що від 1 червня пункти передачі дарів для біженців з України у Влоцлавку буде відкрито від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 15:00. Пункти знаходяться на Зазамчу у 2му Загальноосвітньому Ліцеї на вул. Урочій, а також у Комплексі Електронних Шкіл на вул. Торунській. В мікрорайоні Полудні — Комплекс Шкіл nr 4 на вул. Каліській, а також у Початковій школі nr 23 на вул. Виспянського. Наступні пункти в Міхеліні — Початкова Школа nr 19 що на вулиці Шкільній, на Завіслі — Комплекс Шкіл nr 8 на вул.Вілловій. У мікрорайоні Казимира Великого пункт знаходиться в Початковій школі nr 2 на вул.Житній, а в Середмісті у Комплексі Технічних Шкіл що на вулиці Огньовій.

Сьогодні, 8 червня будуть оголошені результати набору на тижневі заїзди повні атракціонів для дітей регіону у дитячих таборах денного режиму. Особи у важкій фінансовій ситуації можуть бути звільнені з оплати — у розмірі 150 злотих на харчування дитини. 
Інформацію українською мовою про медичне обслуговування українців у Польщі зацікавлені особи знайдуть на сторінці www.nfz.gov.pl.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 8 червня 2022 року
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