2022-06-08, 12:45 Redakcja
Зробіть щеплення від COVID-19! Потрібне електронне направлення
В суботу, коло шлюзи V на Бидгоському Каналі що на вулиці Чарна Дрога в Бидгощі відбудеться музичний пікнік. Виступатимуть гурти з Державного Комплексу Музичних Шкіл ім. Рубінштейна з Бидгощі. Урочисте святкування відбудеться о 14:00.
Куявсько-Поморська губернія згадує св. Іван Павло ІІ. Триває День провінції
Сьогодні, 8 червня будуть оголошені результати набору на тижневі заїзди повні атракціонів для дітей регіону у дитячих таборах денного режиму. Особи у важкій фінансовій ситуації можуть бути звільнені з оплати — у розмірі 150 злотих на харчування дитини.
Інформацію українською мовою про медичне обслуговування українців у Польщі зацікавлені особи знайдуть на сторінці www.nfz.gov.pl.
Переклад Ірени Станчик