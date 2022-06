Protestują przeciwko połączeniu szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy

Połączeniu bydgoskich szpitali uniwersyteckich sprzeciwia się Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska. Zwróciło się w tej sprawie do ministra zdrowia. Fot. Archiwum

W przesłanym także do naszej redakcji apelu czytamy m.in.: „Jesteśmy zaniepokojeni planami łączenia dwóch szpitali (...), gdyż będzie to skutkowało znacznym obniżeniem świadczeń medycznych w regionie. W obecnych czasach powinniśmy podejmować działania, które pozytywnie wpłyną na rozwój lecznictwa medycznego w naszym kraju. Warto zaznaczyć, że bydgoskie szpitale zostały wybudowane ze składek mieszkańców regionu i w obecnej formule sprawnie funkcjonowały i świadczyły usługi jego mieszkańcom. Nie wiemy czym podyktowany jest pomysł połączenia wspomnianych szpitali, ale z pewnością nie służy on społeczeństwu - przeczytać można w apelu.Stowarzyszenie zauważa też, że „na polepszenie sytuacji służby zdrowia nie tylko w regionie, ale i w kraju, byłoby powołanie Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy na bazie Collegium Medicum UMK, z jednoczesnym powstaniem Wydziału Lekarskiego na UMK w Toruniu”.Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska jest organizacją społeczną, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i biznesowych, społecznicy i aktywiści miejscy związani z Bydgoszczą i regionem.