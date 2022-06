„Kujawsko-Pomorska Samorządowa Deklaracja na rzecz Rodziny” podpisana!

Częścią obchodów Święta Województwa było Forum Samorządowe, podczas którego uroczyście podpisano Kujawsko-Pomorską Samorządową Deklarację na rzecz Rodziny.

To efekt zapowiadanych działań samorządu województwa prowadzących do rozszerzenia grona sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej. W spotkaniu w Muzeum Etnograficznym wziął udział także Ignacio Socias z Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, który koordynuje działania sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej i współpracuje na tym polu z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Zdjęcia do pobrania- Dom to wspólnota o wiele bardziej duchowa niż materialna. Liczy się w nim serce i to, że każdy może się czuć potrzebny, dostrzeżony i bezpieczny. Ileż jest takich domów, takich rodzin, którym trzeba pomóc. Te potrzeby czuje każdy samorządowiec, dlatego jestem wdzięczny wszystkim tym samorządom, które dziś dołączają do naszej - samorządu województwa kujawsko-pomorskiego - Deklaracji Weneckiej, którą podpisaliśmy w październiku ubiegłego roku. Potwierdzamy tym samym gotowość do kontynuacji naszych starań w trosce o dobro kondycji naszych rodzin i podporządkowania temu celowi naszych działań – mówił podczas uroczystej sesji sejmiku marszałek Piotr Całbecki.W podpisanej przez przedstawicieli miast, gmin i powiatów deklaracji czytamy „Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania wsparte tradycją, doświadczeniem i wartościami staną się fundamentem rozwoju rodziny i przyczynią się do wysokiej jakości życia wspólnot lokalnych”.Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do Deklaracji Weneckiej. Jej sygnatariuszami są, w liczbie dwustu, samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej.