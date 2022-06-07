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2022-06-07, 11:58 Redakcja

Куявсько-Поморська губернія згадує св. Іван Павло ІІ. Триває День провінції

Триває День Куявсько-Поморського воєводства / fot. Томаш Чахоровський для медичного університету
Триває День Куявсько-Поморського воєводства / fot. Томаш Чахоровський для медичного університету
Куявсько-поморське воєводство, це єдиний регіон на світі, меценатом котрого є Ян Павел ІІ. Свято воєводства на честь паломництва Папи Римського Поляка до Влоцлавка, Бидгощі і Торуня у 1991-99 роках якраз триває сьогодні 7 червня.

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Ян Павел ІІ під час свого понтифікату часто говорив про мир, свободу і незалежність держав. На урочисту сесію малого сейму запрошено генерального консула України в Гданську Олександра Плодистого, а також почесного консула України в Бидгощі Кшиштофа Сікору, а на зустріч on line запрошено Губернатора Хмельницької області Сергія Гамалія і голову Хмельницької Обласної Ради Віолетту Лабазюк.

У Воєводській Бібліотеці в Торуні о 16:00 і 18:00 відбудуться заняття для польських і українських дітей під гаслом “Противники у грі — друзі у житті”. Можна там оглянути найстаріші карти і атласи, а також виставку про Полю Негрі, акторки родом з куявсько-поморського воєводства, котра ще до війни зробила блискучу карєру у Голівуді. В Архіологічному музеї в Біскупіні можна сьогодні безплатно відвідати майстерню консервації деревини і кераміки, а о рівно кожній годині там можна буде також безплатно поплавати по озеру кораблем. В Музеї Історії Влоцлавка можна оглянути презентацію “Краєвиди давнього Влоцлавка”. В Етнографічному Музеї в Торуні організовано екскурсію по недоступних на що день закамарках закладу.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 7 червня 2022 року
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