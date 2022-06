Roboty jeszcze trwają, ale można jechać. Wiadukt na ul. Wojska Polskiego otwarty [wideo]

Od wtorkowego poranka można już jeździć wiaduktem na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożną jazdę po nowej jezdni.

Prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Wykonano nowe filary i przęsła. W ciągu najbliższych dni możliwe są tam jeszcze tymczasowe zwężenia jezdni na czas prac wykończeniowych, ale nie ma już przejazdu samochodów przez torowisko i pas zieleni.Piesi i rowerzyści będą mogli przemierzać wiadukty WOŚP na Wojska Polskiego po dokończeniu nawierzchni żywicznej. Jak informuje Zarząd Dróg, deszcz zaburzył dokończenie robót na chodniku. Pod obiektem umacniane będą jeszcze skarpy i budowane schody. Prace, które skończą się w wakacje będą kosztować w sumie ponad 22 miliony złotych.Wiadukt jako pierwszy obiekt w Bydgoszczy ma tzw. cichą dylatację, czyli dzielące nawierzchnię stalowe elementy w falistym kształcie – bez nakładek – co obniża poziom hałasu o ok. 45 procent. Drugą nowością jest zastosowanie na ciągu pieszo-rowerowym fibrobetonu, czyli betonu zbrojonego włóknem rozproszonym – to z kolei zmniejsza zarysowania chodników.