Świętem Województwa przypominamy o wizytach św. Jana Pawła II [rozmowa]

- Województwo kujawsko-pomorskie powstało w 1999 roku i w jakimś sensie jest to projekt, który św. Jan Paweł II zainicjował, czy może poprzez swoje odwiedziny i sposób pielgrzymowania w sposób symboliczny zainaugurował – wspominał Piotr Całbecki. Marszałek regionu był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Michał Jędryka: Urząd Marszałkowski to najhojniejszy sponsor Konkursu Grand PiK 2022, bo największe nagrody ufundował właśnie Pan marszałek. Jesteśmy nie tylko wdzięczni, ale cieszymy się też, bo ten festiwal radia, który właśnie się rozpoczął w tym roku zbiegł się ze Świętem Województwa.

Porozmawiajmy jednak o Święcie Województwa, które już trwa. Bawiliśmy się już w Inowrocławiu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy. Jakie początki ma to Święto?

7 czerwca to kulminacyjny dzień Święta Województwa.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY DNIA

Piotr Całbecki: Bardzo się cieszę, bo to piękny Konkurs, przy którym jesteśmy od samego początku i rzeczywiście w tym roku mamy podwójne Święto. Konkurs Grand PiK ma niesamowitą renomę - pamiętam wiele słuchowisk włączonych do Konkursu w przeszłości. To chyba jedyny tego typu i o tak wysokim poziomie Konkurs w Polsce, a może i w Europie. Bardzo się cieszę, że wspieramy w ten sposób tę piękną dziedzinę sztuki, jaką jest radio.- 7 czerwca to data kolejnych wizyt św. Jana Pawła II - najpierw w 1991 roku we Włocławku, a potem w 1999 roku w Bydgoszczy i Toruniu. Ustaliliśmy, że właśnie z tego powodu i w tym dniu będziemy świętować. Jak wiemy - województwo kujawsko-pomorskie powstało w 1999 roku i w jakimś sensie jest to projekt, który św. Jan Paweł II zainicjował, czy może poprzez swoje odwiedziny i sposób pielgrzymowania w sposób symboliczny zainaugurował. Dziś decyzją Papieża Franciszka św. Jan Paweł II jest patronem naszego województwa, ale już wcześniej ustanowiliśmy Święto z tej okazji, które trwa do dziś. Bardzo się cieszę, że w te piękne czerwcowe dni, każdego roku wspominamy Ojca Świętego, sięgamy do Jego myśli – i nie chodzi tu o kwestie religijne, ale jego myśli społeczne, które wygłaszał i które są fundamentem naszej tożsamości odrodzonej Polski. Wiemy, że Jan Paweł II bardzo przyczynił się do tego, że żyjemy w wolnym kraju, mamy samorządy. Przypomnę 1991 rok i naszą zupełną transformację, a 1999 to z kolei powstanie naszego województwa. Jesteśmy za to wdzięczni i sądzę, że wciąż jest jeszcze dużo do odkrycia w Jego nauczaniu.- O godz. 10.00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców województwa w katedrze toruńskiej. Każdego roku rotacyjnie organizujemy kulminacyjne wydarzenia Święta Województwa w innym mieście – w tym roku wypada na Toruń. To tam odbędzie się uroczysta sesja sejmiku, ale przedtem będzie przejście w orszaku z katedry pod pomnik św. Jana Pawła II. Będziemy mieli bardzo wielu gości, w tym młodzieży, wielu harcerzy. Spod pomnika pójdziemy pod Urząd Marszałkowski i – jeśli pogoda dopisze - w południe przed urzędem odbędzie się uroczysta sesja – wychodzimy w ten symboliczny sposób do mieszkańców. W tym roku po raz pierwszy będzie połączona z uroczystym Forum Samorządowym - uznaliśmy, że świętować powinniśmy wspólnie. (…) Dziś będziemy skupiać się na rodzinie i - co jeszcze ważniejsze – na naszej pomocy uchodźcom z Ukrainy. (…)