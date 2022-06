Ci pracodawcy spisują się na medal! Finał prestiżowego konkursu [lista nagrodzonych]

Znamy laureatów konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2021", którego celem jest promocja rzetelnych i innowacyjnych firm działających w Kujawsko-Pomorskiem. Kandydaci oceniani byli w trzech kategoriach: „Mikro i Mały Przedsiębiorca”, „Średni i Duży Przedsiębiorca” oraz „Innowacyjna Firma”.

Ronet sp. z o.o.

MONDI Świecie S.A. ex aequo z CGH Polska sp. z o.o.

Mentor S.A. i Supravis S.A.

La Mare sp. z o.o. ex aequo z Centrum Medycznym Gizińscy sp. z o.o.

O tym do kogo trafi tytuł decydowała kapituła konkursowa. Organizatorem plebiscytu są Pracodawcy Pomorza i Kujaw, największa organizacja zrzeszająca przedsiębiorców w naszym regionie.- To, że do obecnej edycji konkursu zgłosiło się ponad 150 firm świadczy o wysokim poziomie tego plebiscytu, bo już wypełniając ankiety firmy wiedziały, jakiej poddają się weryfikacji - mówi Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw, organizacji, która organizuje plebiscyt.Więcej w materiale Tatiany Adonis.Gala, podczas której przedstawiono laureatów plebiscytu odbyła się w Fabryce Lloyda, a oto nagrodzeni:Kategoria Mikro i Mały Przedsiębiorca:Kategoria Średni i Duży Przedsiębiorca:Wyróżnienie:Kategoria Innowacyjna Firma: