W tej branży pieniądze idą jak woda! WOPR dostało wsparcie na letnie dyżury [zdjęcia]

120 tys. zł przekaże samorząd województwa na wsparcie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na patrolowanie zbiorników wodnych, zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą w okresie wakacyjnym i zakup paliwa, co jak podkreśla marszałek Piotr Całbecki, jest największym kosztem.

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

- 120 tysięcy złotych to jest, obawiam się, za mało przy rosnących kosztach, np. przy wzroście cen paliwa, więc jeśli rzeczywiście będzie jakiś deficyt, i okaże się w środku sezonu, że tych pieniędzy jest za mało, to prawdopodobnie będziemy tą kwotę musieli zwiększyć - mówił marszałek Piotr Całbecki.W poniedziałek (6 czerwca), w toruńskiej Przystani AZS marszałek Całbecki spotkał się z z Maciejem Banachowskim, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i z członkami WOPR, by podpisać umowę dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą w tegorocznym sezonie letnim.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.W ramach współpracy zespoły ratownicze zrzeszone w strukturach WOPR, wyposażone w łodzie motorowe, dbać będą o bezpieczeństwo nad następującymi zbiornikami wodnymi:- Zalewem Włocławskim- Zalewem Żur (powiat świecki)- Zalewem Koronowskim (w powiecie bydgoskim)- Jeziorem Gopło (powiat inowrocławski)- jeziorami Pojezierza Brodnickiego- jeziorami Pojezierza Pałuckiegooraz rzekami:- Wisłą- Brdą- WdąPatrole prowadzone będą jeśli temperatura powietrza wyniesie więcej niż 25˚C, w godzinach od 11 do 19. Zespoły ratownicze będą powiadamiać o zdarzeniach i współpracować z innymi służbami ratowniczymi – strażą pożarną, policją oraz pogotowiem ratunkowym. Służby ratownicze będą również pełnić dyżury:- w stanicach WOPR w Kruszwicy (powiat inowrocławski), Bydgoszczy, Borównie (powiat bydgoski), Lipnie, Tleniu (powiat świecki), Toruniu, Włocławku i Żninie,- na kąpieliskach i innych obszarach wodnych w Bydgoszczy, Toruniu, Tleniu (powiat świecki), Żninie, Borównie (powiat bydgoski), Solcu Kujawskim (powiat bydgoski), Brodnicy, Tucholi i Ciechocinku (powiat aleksandrowski).Jak co roku ratownicy będą również organizować akcje profilaktyczne związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą.Środki finansowe na patrolowanie zbiorników wodnych w okresie letnim to nie jedyna pomoc samorządu województwa kierowana do jednostek WOPR w regionie. Trwa realizacja projektu, w ramach którego blisko tysiąc mieszkańców naszego regionu będzie mogło zdobyć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym. Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursy zawodowe dla ratowników wodnych, sterników motorowodnych lub płetwonurków trwają.