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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-06-06, 12:11 Redakcja

Українці в Торуні та табори з денним перебуванням для дітей [Читай і слухай!]

90% перебуваючих в місті Торунь біженців проживають в помешканнях польських сімей - повідомив президент Міхал Зелінській. Fot. Archiwum
90% перебуваючих в місті Торунь біженців проживають в помешканнях польських сімей - повідомив президент Міхал Зелінській. Fot. Archiwum
90% перебуваючих в місті Торунь біженців проживають в помешканнях польських сімей – повідомив президент Міхал Зелінській.

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На сьогоднішній день в Торуні перебуває 5 тис.біженців. Президент також нагадав, що діти з України, котрим надано номер PESEL, мають ті самі права як і польські діти, щодо користування з літніх таборів, та розважальних заходів. Діти можуть брати участь у літніх таборах денного режиму. Такі міські дитячі табори організовані також в школах і домах культури в Бидгощі. 8 червня будуть оголошені результати набору на тижневі заїзди повні атракціонів для дітей. Особи у важкій фінансовій ситуації можуть бути звільнені з оплати – у розмірі 150 злотих на харчування дитини.

Найближчим часом з Торуня виїде наступний, третій транспорт з дарами для міста партнера Луцьк.

Переклад Ірени Станчик
Cлухай!
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