Grudziądzanie w czerwcu pojadą nowym tramwajem. Na pozostałe trzeba poczekać

Pierwszy z czterech nowoczesnych tramwajów jest już w Grudziądzu. Pojazdy zastąpią te wysłużone - 40 letnie. Tramwaje za 24 mln złotych kupiła miejska spółka MZK.

To efekt realizacji umowy z firmą Modertrans, na mocy której tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji wzbogaci się o cztery zupełnie nowe, częściowo niskopodłogowe tramwaje Moderus Beta wraz z dźwigiem.Teraz przed Miastem proces odbiorowy, po którym tramwaj zacznie wozić mieszkańców miasta jeszcze w czerwcu.Pozostałe trzy wozy mają trafić do Grudziądza - zgodnie z obowiązującym aneksem do umowy - do 30 września.W Grudziądzu trwa także modernizacja torowiska za ponad 100 mln zł.