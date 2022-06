Tysiące ludzi na Wyspie Młyńskiej. Święto Województwa już trwa [wideo]

Tłumy ludzi wypełniły w sobotni wieczór bydgoską Wyspę Młyńską. Podczas koncertu pt. „Wyspa Kina" wystapili m.in.: Wiki Gabor, Margaret, Michał Szpak, Mesajah, Igo Walaszek i Grzegorz Hyży.

W sobotni wieczór zaparkowanie w centrum Bydgoszczy graniczyło z cudem. Było ciepło, więc tysiące bydgoszczan zdecydowało się wybrać na koncert rozpoczynający obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Repertuar związany był z kinematografią regionu, aranżacje utworów do koncertu przygotował multiinstrumentalista Bartosz Staszkiewicz. Wydarzenia z okazji Święta Województwa odbywały się w sobotę także we Włocławku i Jabłonowie Pomorskim.Obchody potrwają do 12 czerwca. Niedzielne (5 czerwca) świętowanie otworzy kolejna Potańcówka Międzypokoleniowa – po godz. 14.00 w muszli koncertowej w inowrocławskim Parku Solankowym. Zabawę poprowadzą czescy mistrzowie tańca Mark Kypús i Jaroslava Tietzova-Sklenářova. Godzinę później przez miasto przejdzie defilada Sił Dętych Województwa pod batutą L.U.C.-a. O 16.00 na scenie w Parku Solankowym wystąpią trzej tenorzy: Sławomir Naborczyk, Aleksander Kruczek i Nazar Tatsyshyn w towarzystwie Kijowskiej Operetki Narodowej. Na zakończenie posłuchamy koncertu Polskiej Muzyki Filmowej w wykonaniu Rebel Babel Ensemble i wokalistek Marii Dębskiej oraz Doroty Miśkiewicz. Przez cały dzień będzie można oglądać mobilną wystawę Galerii Rusz. Z kolei w Grudziądzu w niedzielę na nadwiślańskiej Marinie wystąpi zespół Żuki, następnie Fisz Emade i grupa Ira. Początek o godz. 16.00.Przez cały czas trwania Świąte Województwa mobilne billboardy Galerii RUSZ pojawią się na ulicach Włocławka, Inowrocławia, Świecia, Grudziądza, Bydgoszczy i Torunia. Oficjalne obchody tradycyjnie zaplanowano 7 czerwca. Odprawiona zostanie wtedy uroczysta Msza św., odbędzie się też uroczysta sesja sejmiku połączona z Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętowanie potrwa do 12 czerwca. Szczegóły na stronie kujawsko-pomorskie.pl.