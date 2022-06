200 lat! Bo 100 już dawno minęło, Jubileusz włocławskiego Liceum im. Ziemi Kujawskiej

Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku świętuje 120 lat istnienia. Fot. Agnieszka Marszał

Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku świętuje 120 lat istnienia. To najstarsze liceum w mieście. Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego, ale już od piątku trwają spotkania absolwentów w murach szkoły.

- Dla nas bardzo ważna jest tradycja, my naprawdę bardzo ją kultywujemy i staramy się, żeby nasza młodzież też od nas to przejmowała. My ją tego uczymy i dlatego też chociażby takie spotkania, organizowane dla wielu pokoleń naszych absolwentów - powiedziała Małgorzata Bisaga - dyrektor szkoły.



Kolejnym punktem obchodów będzie wycieczka autokarowa z przewodnikiem pod hasłem „Zmieniający się Włocławek”. Dzień zakończy Bal Absolwenta w restauracji „Aleksander”.