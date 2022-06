Zrewitalizowany Rynek w Starym Fordonie oficjalnie otwarty [wideo, galeria]

Otwarcie Rynku w Fordonie. Przecięcie symbolicznej wstęgi . (jw)

Tłumy mieszkańców przyszły na otwarcie Rynku i premierowy pokaz świetlno-muzyczny fontanny. Wydarzeniu towarzyszyły występy grupy Tenor Trio, znanej z aranżacji, m.in, najsłynniejszych arii operetkowych i hitów musicalowych.

Jest nowa nawierzchnia, są ławeczki, drzewa i krzewy, ale największą uwagę przyciąga fontanna. Budowla o średnicy około 22m jest jedynym obiektem o takiej konstrukcji w Polsce. Położenie fontanny w niewielkim zagłębieniu pozwala tworzyć lustro wody, a tryskające strumienie wody są skoordynowane z efektami świetlnymi i muzyką.



Rewitalizacja Rynku w Starym Fordonie kosztowała 7 milionów złotych. W ramach innych zadań kontynuowane są prace przy nabrzeżu, przebudowie uliczek oraz nad zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych nad Wisłą.



W sobotę kolejna część atrakcji. Między 15:00 a 18:00 przygotowano pokazy, konkursy i animacje dla dzieci. A od 18:00 rozpocznie się cykl koncertów. O 22:00 ponownie odbędzie się pokaz przy fontannie. Na przyległej do Rynku ulicy Sikorskiego zaparkują food trucki.



W związku z zaplanowanymi wydarzeniami w piątek w godzinach 19:00 -23:00 oraz w sobotę w godzinach od 14:00 do północy zamknięte zostaną m.in. ulice Bydgoska (od Filomatów) i Wyzwolenia (do Pielęgniarskiej). Od piątku do północy w sobotę zamknięta będzie też ulica Sikorskiego. Równocześnie wprowadzone zostaną dodatkowe zakazy zatrzymywania w sercu Starego Fordonu.



Ze względu na zamknięcie ulic Bydgoskiej i Wyzwolenia linie autobusowe 65, 81 i 82 pojadą objazdem przez Ametystową, Kasztelańską i Andersa. Dodatkowo linie nr 81 i 82 wjadą w obu kierunkach „kieszeniowo” ulicą Wyzwolenia do pętli na wysokości ulicy Styki. Linie autobusowe w miarę możliwości obsługiwane będą w czasie imprezy pojazdami przegubowymi.



Więcej o samej fontannie:



Budowla o średnicy o średnicy około 22,5m jest jedynym obiektem o takiej konstrukcji w Polsce. Zaprojektowano ją w tak zwanym układzie mieszanym pomiędzy typem mokry chodnik (płaską) i burtową. Efekty wodne tworzy 37 dysz dających możliwości tworzenia obrazów wodnych rozłożonych zarówno poziomie jak i w pionie. Dodatkowo wyposażeniem są 74 dysze mgławiące. Położenie fontanny w niewielkim zagłębieniu pozwala też tworzyć lustro wody. Tryskające strumienie wody są skoordynowane z efektami świetlnymi i muzyką.