Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują pomocy. Jest obywatelski projekt

W Bydgoszczy zbierane były podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który zakłada podniesienie renty socjalnej. To inicjatywa grupy osób z niepełnosprawnościami i polityków Koalicji Obywatelskiej.

Organizatorzy akcji muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. - W tej chwili jest tragicznie, bo niepełnosprawny na rencie socjalnej, który od urodzenia choruje i nigdy nie pójdzie do pracy ma od państwa 1217 zł renty. Złożony został projekt, który ma dać nam najniższą krajową – tłumaczy Grażyna Rzęska, mama 29-letniej niepełnosprawnej Marty. - Musimy kupować pampersy, różnego rodzaju maści i podkłady. Ostatnio kupowałam podnośnik, który kosztował 4,5 tys. zł – dodaje Grażyna Jarecka, mama niepełnosprawnego Michała.- Spotykamy się w całej Polsce, bo przecież 100 tysięcy podpisów to jest dużo, ale jestem przekonana, że środowisko jest prężne i uda się to zrobić – mówi poseł Iwona Kozłowska. - Po to też tu jesteśmy i chcemy też poinformować ludzi, że jest taka inicjatywa obywatelska - że trzeba tym osobom z niepełnosprawnościami pomóc, ale chcemy też mieć okazję, żeby rozmawiać o innych sprawach.W Bydgoszczy podpisy zbierano na placu Krzysztofa Pendereckiego przed filharmonią w ramach akcji Koalicji Obywatelskiej pod hasłem #1000 spotkań. Zbiórka prowadzona była w piątek również w Solcu Kujawskim - na Rynku Miejskim - Placu Jana Pawła II.