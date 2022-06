Rozpędzonym audi wjechał w bariery na autostradzie. Cud, że nikt nie ucierpiał

Na autostradzie w Nowych Marzach (powiat świecki) kierujący audi uderzył na autostradzie w bariery. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do wypadku doszło w piątek około godz. 6.30. - Z ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący audi, 27-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, zjechał na pas rozdzielający jezdnię, a następnie uderzył w bariery linowe. Na szczęście, mężczyźnie, ani podróżującej z nim kobiecie nic się nie stało – relacjonuje podkom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Świeciu.Sprawca kolizji za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym otrzymał mandat oraz punkty karne. - Apelujemy do wszystkich kierowców o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo, jako uczestników ruchu drogowego zależy w głównej mierze od nas samych. Brak należytej ostrożności, zachowania odpowiedniej odległości miedzy pojazdami i wyobraźni może doprowadzić do tragedii – apeluje policjantka.